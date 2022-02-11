Должны платить Афганистану за "содеянное": Россия вновь отметилась циничным заявлением о США

В России осмелились сказать свое мнение об участии США в ситуации в Афганистане. Мол, они должны платить репарации "за то, что наделали".

С наглым заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Более того, он дерзко сказал, что американцы проиграли войну талибам.

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Непонятно, кто проиграл войну – талибы вам, американцам? Вроде бы наоборот. Поэтому не вам ставить ультиматумы, вы вообще репарации должны платить, если на то пошло, за то, что натворили,

– заявил Кабулов.

При этом, он заверил, что России якобы интересна идея Запада по Афганистану.

Для Москвы якобы важна оперативность

Репарация – это процесс, в котором государство, начавшее агрессивную войну, должно полностью или частично возместить ущерб стране, подвергшейся нападению.

Запад предлагает создать фонд по целевому расходованию размороженных зарубежных активов Афганистана. В Кремле якобы на это соглашаются, но со своими нюансами, как обычно. В частности, Россия говорит, что ее интересует не форма, а оперативность оказания помощи. При этом, Запад в очередной раз обвиняют в лицемерии.

У меня всегда был вопрос для всех – и американцев, и других западников: вы что ждете, чтобы сотнями дети от голода стали умирать, тогда вы начнете двигаться быстрее? Вот такие лицемеры,

– цинично сказал Кабулов.

События в Афганистане: основное

С мая 2021 года США и НАТО начали выводить войска из Афганистана. За несколько месяцев талибы захватили страну и объявили свою власть. Многие люди пытались уехать из государства, при этом были даже жертвы.

Недавно президент США Джо Байден даже намекал, что Белый дом может официально признать власть радикального движения "Талибан" в Афганистане. Он заявлял, что это по крайней мере можно будет начать обсуждать.

Также в январе группа талибов приезжала в Норвегию для переговоров с Европой. Об их признании не говорилось. Темой для разговора стали права человека и гуманитарная помощь народу Афганистана.

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