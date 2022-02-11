Должны платить Афганистану за "содеянное": Россия вновь отметилась циничным заявлением о США

11 февраля 2022 , 18:14
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Источник:

Интерфакс

В России осмелились сказать свое мнение об участии США в ситуации в Афганистане. Мол, они должны платить репарации "за то, что наделали".

С наглым заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Более того, он дерзко сказал, что американцы проиграли войну талибам.

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Непонятно, кто проиграл войну – талибы вам, американцам? Вроде бы наоборот. Поэтому не вам ставить ультиматумы, вы вообще репарации должны платить, если на то пошло, за то, что натворили,
– заявил Кабулов.

При этом, он заверил, что России якобы интересна идея Запада по Афганистану.

Обратите внимание! Репарация – это процесс, в котором государство, начавшее агрессивную войну, должно полностью или частично возместить ущерб стране, подвергшейся нападению.

Для Москвы якобы важна оперативность

Запад предлагает создать фонд по целевому расходованию размороженных зарубежных активов Афганистана. В Кремле якобы на это соглашаются, но со своими нюансами, как обычно. В частности, Россия говорит, что ее интересует не форма, а оперативность оказания помощи. При этом, Запад в очередной раз обвиняют в лицемерии.

У меня всегда был вопрос для всех – и американцев, и других западников: вы что ждете, чтобы сотнями дети от голода стали умирать, тогда вы начнете двигаться быстрее? Вот такие лицемеры,
– цинично сказал Кабулов.

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Автор: Оксана Княжик