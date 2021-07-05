Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".
Важно Решение Германии не поставлять оружие является политическим, – Кулеба
По словам главы МИД, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Германию, который состоится в июле, лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в частности:
- безопасность,
- нормандский формат,
- "Северный поток-2",
- инвестиции.
Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Вопрос продажи оружия Украине, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что измениться позиция Берлина относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.
Что этому предшествовало
- Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация на Донбассе должна решаться мирным путем.
- Такое заявление Германия сделала после того, как президент Владимир Зеленский призвал Германию предоставить Украине военную помощь. Ведь страна отказывается делать это еще с 2014 года.