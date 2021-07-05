Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".

Важно Решение Германии не поставлять оружие является политическим, – Кулеба

По словам главы МИД, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Германию, который состоится в июле, лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в частности:

безопасность,

нормандский формат,

"Северный поток-2",

инвестиции.

Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Вопрос продажи оружия Украине, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что измениться позиция Берлина относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.

Что этому предшествовало