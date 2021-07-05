Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Важливо Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба

За словами очільника МЗС, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини, який відбудеться в липні, лідери обох країн обговорять низки питань, зокрема:

безпеку,

нормандський формат,

"Північний потік-2",

інвестиції.

Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати,

– зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

Що цьому передувало