Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".
Важливо Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба
За словами очільника МЗС, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини, який відбудеться в липні, лідери обох країн обговорять низки питань, зокрема:
- безпеку,
- нормандський формат,
- "Північний потік-2",
- інвестиції.
Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати,
– зазначив Кулеба.
Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.
Що цьому передувало
- Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виключив поставки зброї Україні, оскільки, за його словами, ситуація на Донбасі повинна вирішуватися мирним шляхом.
- Таку заяву Німеччина зробила після того, як президент Володимир Зеленський закликав Німеччину надати Україні військову допомогу. Адже країна відмовляється робити це ще з 2014 року.