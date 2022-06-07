Должны собрать столько, сколько я еще не собрал, – Притула анонсировал проект для поддержки ВСУ

Волонтерские движения несколько ограничены в том, что они могут себе позволить. К примеру, волонтеры не могут приобрести ПВО или дальнобойную артиллерию – такие вопросы может решить государство.

Об этом рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. Он также отметил, что волонтеры в основном закрывают вопросы обеспечения транспорта, связи и гуманитарных вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": сколько фонда Притулы уже собрал для ВСУ

Сергей Притула добавляет, что аукционы по продажам будем немного прекращать, ведь все постепенно приедается. Однако, как отмечает волонтер, во вторую половину июня фонд подготовил очень масштабный сбор.

Времени на сбор у нас будет чуть меньше недели, но предупрежу сразу – такие суммы я никогда не собирал, даже за эти три месяца. Но я верю, что мы соберем,

– убежден Сергей Притула.

Как украинские художники помогают собирать средства на ВСУ

В апреле Руслан Багинский представил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цветах с эмблемой вышитого флага. Головной убор стоил 190 долларов (более 5,5 тысячи гривен). Средства, вырученные от продажи, дизайнер передал на нужды украинских защитников в фонд Сергея Притулы. А таких получилась немалая сумма – 1,3 миллиона гривен .

"Дизайнер шляп Ruslan Baginskiy сделал линейку кепок в украинских цветах и всю сумму по их продаже пересказал нам - это 1,3 млн гривен. Пошло на закупку в апреле большой партии тактической медицины: тысяча турникетов, окклюзионные наклейки, кровоостанавливающие, воздуховоды. Этим мы комплект. аптечки, которые уже на фронте и спасли десятки жизней нашим бойцам", – написал волонтер Притула.

Фонд Сергея Притулы успешно провел несколько аукционов

Благотворительный Фонд волонтера провел аукцион, на котором продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветки выросли около четвертого энергоблока" и получили 500 тысяч долларов.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский собрал 8,7 миллиона гривен благодаря маркам с кораблем . Деньги он решил передать Фонду Сергея Притулы.

Победители Евровидения Kalush Orkestra передали Приюте статуэтку на нужды фонда

Группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось выручить за продажу награды, составила 900 тысяч долларов .

Также они разыгрывали розовую панаму, набравшую безумную популярность в сети.

Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы, считая, что кубок Евровидения должен остаться в родном городе группы.

Однако обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Детали наиболее масштабного сбора средств от Фонда Сергея Притулы: смотрите видео