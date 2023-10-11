Армия Израиля ударила по дому еще одного лидера ХАМАС: погибла его семья

За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по 450 объектам в Секторе Газа. Во время этих атак было атаковано дом лидера военизированного крыла боевиков.

За последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о ликвидации предводителей и должностных лиц ХАМАС. В этот раз они пишут об ударе по дому еще одного лидера боевиков Мохаммеда Дейфа.

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"Прилет" по дому боевика

Речь идет именно о доме отца террориста. Его разбомбили утром 11 октября. Несколько членов семьи Дейфа были убиты, в том числе его брат.

Мохаммед Дейф командует военным крылом ХАМАС с середины 1990-х годов. По данным СМИ, за последние несколько лет он пережил семь покушений израильской армии. Во время одного из них в 2014 году погибли его малолетние сын и дочь.

Пока неизвестно, где находится сам Дейф, был ли он в доме или нет во время атаки, которую, кстати, официально не подтверждала и израильская сторона.

ЦАХАЛ мог ликвидировать еще двух лидеров ХАМАС

8 октября в сети появились кадры развалин дома в Нусейрате, где жил лидер боевиков Айман Юнис. Позже стало известно, что он погиб – его тело якобы извлекли из-под завалов. В то же время официального комментария от ЦАХАЛ не было, а вот боевики заявили, что тот якобы действительно погиб, однако не является их лидером.

Ранее стало известно, что "прилетело" в дом другого высокопоставленного террориста – Яхьи Синвары. О судьбе самого палестинского командующего высказался спикер ЦАХАЛ контрадмирал Хагари. Он заверил, что тот "мертв". Очевидно, это была угроза – Синвари намекнули на то, что он обречен.

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