В Вильнюсе снесут Дом Москвы: откуда взялось это здание в сердце Литвы

Районный суд города Вильнюса предоставил право Строительной инспекции снести Дом Москвы. Также он оштрафовал государственное учреждение, управляющее домом.

Строительной инспекции Вильнюса дали право на снос незаконно построенного здания. Уже в ближайшее время составят смету и выберут подрядчика.

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Откуда в Вильнюсе Дом Москвы

Идея Дома Москвы в Вильнюсе развивалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вильнюс во время празднования 750-летия коронации короля Миндовга. Тогда же было принято решение о реализации аналогичного проекта вильнюсского дома в Москве.

Было объявлено, что "Московский дом" станет центром культурного и делового сотрудничества, целью которого является создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом. В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания на перекрестке улиц Ринктине и Юозапавичюс, а строительство началось.

Однако в 2016 году окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал выданное самоуправлением разрешение незаконным, поскольку он нарушает требования по высоте и плотности застройки, установленные самим самоуправлением в подробном плане этой территории.

Когда снесут Дом Москвы

В 2017 году Департамент государственной безопасности отметил, что перспективы проекта "Московский дом" в Вильнюсе "имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и публичной дипломатии".

Еще в декабре 2016 года районный суд города Вильнюса признал недействительным документ о разрешении на строительство, выданном Вильнюсским самоуправлением в 2008 году и обязал застройщика перестроить здание. Но если строитель не ремонтирует объект, государственное учреждение обязано его снести, а если оно этого не делает, то суд разрешает Строительной инспекции проводить работы по сносу.

В феврале 2020 года реализация решения была продлена на два года, окончательные сроки его реализации наступили в октябре этого года.

Планируется, что снос московских домов завершится к концу 2023 года,

– говорится в сообщении инспекции.

Также государственное учреждение выплатит штраф в размере 300 евро за каждый день неисполнения решения.

Инспекция утверждает, что выполнила все обязанности, предусмотренные законом, и только после этого обратилась в судебный пристав-исполнитель.