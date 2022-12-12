Будівельній інспекції Вільнюса дали право на знесення незаконно збудованої будівлі. Вже найближчим часом складуть кошторис й оберуть підрядника.

До теми Неонацисти Росії збирають інформацію про Балтійські країни, – The Guardian

Звідки у Вільнюсі Дім Москви

Ідея Будинку Москви у Вільнюсі розвивалася з 2004 року, після візиту тодішнього мера Москви Юрія Лужкова до Вільнюса під час святкування 750-річчя коронації короля Міндовга. Тоді ж ухвалили рішення про реалізацію аналогічного проєкту вільнюського будинку у Москві.

Було оголошено, що "Московський дім" стане центром культурного та ділового співробітництва, метою якого є створення та подальший розвиток добросусідських відносин між Москвою та Вільнюсом. У 2008 році Вільнюське самоврядування видало дозвіл на будівництво будівлі на перехресті вулиць Рінктіне та Юозапавічюс, а будівництво розпочалося.

Однак у 2016 році окружний суд міста Вільнюса частково задовольнив позов Будівельної інспекції та визнав виданий самоврядуванням дозвіл незаконним, оскільки він порушує вимоги щодо висоти та щільності забудови, встановлені самим самоврядуванням у докладному плані цієї території.

Цікаво. у 2017 році Департамент державної безпеки зазначив, що перспективи проєкту "Московський дім" у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для Росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".

Коли знесуть Дім Москви

Ще у грудні 2016 року районний суд міста Вільнюса визнав недійсним документ про дозвіл на будівництво, виданий Вільнюським самоврядуванням у 2008 році та зобов'язав забудовника перебудувати будівлю. Але якщо будівельник не ремонтує об'єкт, державна установа зобов'язана його знести, а якщо вона цього не робить, то суд дозволяє Будівельній інспекції проводити роботи зі знесення.

У лютому 2020 року реалізацію рішення було продовжено на два роки, остаточні терміни його реалізації настали у жовтні цього року.

Планується, що знесення московських будинків завершиться до кінця 2023 року,

– мовиться у повідомленні інспекції.

Також державна установа виплатить штраф у розмірі 300 євро за кожен день невиконання рішення.

Інспекція стверджує, що виконала всі обов'язки, передбачені законом, і лише після цього звернулася до судового пристава-виконавця.