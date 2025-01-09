Усадьбы Бродских и Либермана: что будет с памятниками архитектуры на Банковой после обстрела Киева

Утром 1 января Россия атаковала центр столицы – под обломки вражеского ударного дрона попали здания в правительственном квартале, в частности здания Нацбанка и Союза писателей. Наибольшие разрушения – в жилом доме на углу Банковой и Институтской, в нескольких метрах от Офиса Президента.

Из-за атаки погибли два человека – выдающийся нейробиолог Игорь Зима и его жена – ученая, доктор биологических наук Олеся Сокур, сообщил после атаки министр образования и науки Оксен Лисовой.

Разрушенный дом является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. 24 Канал рассказывает подробнее, что известно о доме. Также в КГГА нам рассказали, будут ли восстанавливать поврежденные здания.

Как проходила ликвидация атаки

1 января 2025 года утро в Киеве началось с очередной трагедии. Обломки вражеского дрона упали на жилой дом на Липках, на углу улиц Банковой и Институтской (дом 10/1), частично разрушив два верхних этажа шестиэтажки с ротондой и вызвав пожар. В результате атаки погибли два человека, еще четверо пострадали, известно о двух беременных женщинах.

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На месте происшествия немедленно начали работу спасательные службы. По сообщению мэра города, все экстренные службы были задействованы для ликвидации последствий трагедии. Медики оказали помощь пострадавшим, одного человека госпитализировали. Тем временем ГСЧС сообщила, что больше всего пострадали квартиры с 4 по 6 этажи, а огонь охватил помещения на 4-м и 5-м этажах. Началась эвакуация жителей.

В 11:13 Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что во время разбора завалов было найдено тело женщины, которая стала второй жертвой трагедии. Спасатели столкнулись с трудностями из-за масштабных разрушений. Обрушенная лестничная клетка между четвертым и шестым этажами создавала дополнительные препятствия. Особую проблему представляли тяжелые конструктивные элементы кровли, которые пришлось разбирать непосредственно на месте с использованием высотной техники, сообщал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера ГСЧС Павла Петрова.

Ликвидация последствий атаки / Фото ГСЧС

В течение трех суток, до 3 января, на месте работали более 380 спасателей с привлечением 117 единиц техники. Пожар удалось потушить, а разрушенные бетонные плиты – снять. Было разобрано 5 монолитных плит и вывезено более 850 тонн строительного мусора, сообщили в ГСЧС. Всего спасатели спасли четырех человек.

Рядом с местом трагедии коммунальные службы продолжали расчищать дороги, убирать обломки и восстанавливать жилые дома и админздания, которые получили повреждения от удара. Созданный штаб занимался координацией помощи для людей, которые остались без жилья. Пострадавших временно отселили, а город продолжает восстановительные работы.

Что известно о доме на Банковой

Жилая шестиэтажка, потерявшая краеугольную башню, – это архитектурный памятник с 2006 года, авторства Д. Богуславского и Ю. Корбина. Дом был построен в 1930-х годах в рамках застройки Липок жильем для советских чиновников, которые переехали в новую столицу из Харькова. Собственно этот дом и строили для работников Совета народных комиссаров УССР, то есть правительства.

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Архивное фото 1950-х годов

Основным мотивом архитектурного решения фасада являются нависшие над входами трехэтажные эркеры с отделанными рустом рогами. На шестом этаже они заканчиваются балконами, оформленными двухколонными своеобразными портиками. Фронтоны портиков, которые развивают венчающий карниз, создают выразительность силуэта. Во время обновления и реконструкции декоративные детали (карниз, кронштейны, розетки, башня-ротонда) выполнены в характерной стилистике архитектуры 1950-х гг.,

– говорится в справке Свода памятников истории и культуры.

Дом на углу Банковой и Институтской построен на одной из самых высоких точек центра Киева. В архитектуре середины XX века подобными домами с башенками отмечали так называемые градостроительные акценты – площади, перекрестки. Кроме Банковой, дома с башнями на углу можно увидеть в Киеве на улице Круглоуниверситетской, улице Мечникова, на углу Берестейского проспекта и улицы Гетьмана, на улице Саксаганского, на Большой Васильковской и, конечно, на Крещатике. Восстановление башни, в случае возможности этого, вернет Липкам одну из архитектурных жемчужин.

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Что говорят в КГГА о восстановлении дома с ротондой

Жилой дом на углу улицы Институтской, 10/1 и улицы Банковой, 1/10 в Печерском районе Киева находится на балансе предприятия Государственного управления делами Президента Украины (ГУД) и является объектом культурного наследия, прокомментировал 24 Каналу Борис Работник, директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

О точной судьбе восстановления дома пока еще неизвестно. Сейчас в поврежденном сооружении завершили аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий российского обстрела. По словам Работника, при участии Киевской городской военной администрации и ГУД создана комиссия по обследованию и восстановлению дома.

По результатам комиссионного обследования поврежденного жилого дома комиссией будет принято решение о возможности выполнения противоаварийных неотложных консервационных работ или ремонтных работ,

– отметил чиновник.

Марина Соловьева, директор департамента охраны культурного наследия КГГА, в комментарии 24 Каналу отметила, что в результате атаки 1 января было повреждено 12 объектов культурного наследия, которые находятся в государственной и частной собственности, из них четыре получили значительные повреждения.

Среди поврежденных объектов: один памятник национального значения, одиннадцать – местного, девять из которых являются памятниками архитектуры, два – памятники истории, а также один только что обнаруженный объект. Больше всего повреждений получил жилой дом с 56 квартирами, расположенный на перекрестке Банковой и Институтской улиц,

– добавила Соловьева.

По словам директора департамента, 7 января комиссия провела новое обследование и сформировала Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия согласно постановлению 1342. После атаки россиян дом Совнаркома находится в аварийном состоянии и нуждается в противоаварийных и консервационных работах.

Комиссия зафиксировала, что общее состояние здания неудовлетворительное и определен масштаб повреждений внешних архитектурно-конструктивных элементов. Также повреждены и декоративные детали. Один из самых больших поврежденных участков – это внутренний двор, где повреждена часть конструкции с третьего этажа до самой верхней части здания. Департамент после этого исследования подчеркивает необходимость дальнейших консервационных мероприятий для сохранения поврежденных частей дома. Поскольку это памятник, сначала должны быть проведены аварийные работы, а после этого должна быть создана научно-проектная документация и проведена реставрация,

– отметила Соловьева.

Какие еще дома пострадали

1 января 2025 года российский обстрел нанес ущерб уникальному архитектурному памятнику Киева – одноэтажной усадьбе Сары Бродской, расположенной на улице Институтской, 12. Обломки разрушенной декоративной башни здания на углу улиц Институтской и Банковой упали на историческую усадьбу, которая принадлежала известной киевской семье сахарозаводчиков – Бродских.



Усадьба Бродских / Фото Maksim Pestun, Facebook

Это здание, построенное в 1871 году по проекту архитектора Михаила Самонова в стиле историзма, является памятником архитектуры местного значения (охранный №338). Первым его владельцем был Федор Трепов, по инициативе которого и проложили улицу Треповскую (ныне Банковая). В 1876 году усадьба перешла в собственность семьи Бродских, которые провели ее перестройку, придав зданию современный вид – Г-образную форму с 14 комнатами.

После национализации в XX веке здесь размещалась Главная инспекция военных учебных заведений, а с провозглашением независимости Украины усадьба использовалась как офисные помещения Национального банка Украины.

В результате обстрела в здании были выбиты окна, деформированы исторические рамы и фурнитура, а также повреждена крыша. Эта усадьба является одним из старейших примеров застройки Липок и имеет важное культурное и архитектурное значение для Киева.



Дом писателей / Фото Михаила Сидоржевского, Facebook

Обломки дрона также повредили здание Дома писателей, о чем сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

В результате атаки рашистских "Шахедов" утром 1 января Дом писателей в Киеве (улица Банковая, 2) получил повреждения: выбиты практически все окна, частично поврежден фасад, а также отдельные кабинеты в середине помещения. Пострадавших, к счастью, нет,

– написал председатель НСПУ в Facebook.

Сидоржевский отметил, что Дом писателей – памятник истории, искусства и архитектуры, построенный в 1879 году по проекту выдающегося киевского архитектора Владимира Николаева. А в 1898 году имение выкупил и перестроил сахарозаводчик Симха Либерман, благодаря которому впоследствии усадьба получила свое название. В 1989 году в усадьбе основали Народный Рух Украины, а уже в 2010 году дом получил статус памятника архитектуры местного значения.

Усадьба Либермана / Фото Википедия, "Город Кия"

Директор департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева добавляет, что относительно других памятников, пострадавших от атаки россиян, также созданы комиссии, которые проведут осмотр технического состояния и определят повреждения. В частности, по ее словам, в Доме писателей повреждено 85 окон, в которых вылетели стекла, из них в 14 – повреждены рамы. Дальше дело – за консервацией и реставрацией по действующим правилам.