Один подъезд девятиэтажки полностью разрушен. В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что сейчас известно о последствиях трагедии в Одессе.

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Хирургическая работа ПВО

По данным Сил обороны Юга, в Одесскую область летели 8 "Шахедов", из них 7 уничтожила противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Россияне целенаправленно били по жилым кварталам. Наши защитники, защитники неба этой ночью выполнили тонкую хирургическую работу и смогли уничтожить максимальное количество воздушных целей.

В этом районе города жилые дома расположены очень плотно. Оккупанты составили маршруты дронам заблаговременно и они кружили между домами, чтобы поразить цель,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Одесситка, которая проживает неподалеку от места трагедии, рассказала, что раньше в этом районе было спокойно. К сожалению, до сих пор есть украинцы, которые живут в иллюзии и пренебрегают базовыми правилами безопасности. Несмотря на то, что в Украине есть относительно безопасные регионы и города, стоит всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Я хочу вас призвать, дорогие мои одесситы, украинцы, пожалуйста, когда раздается сигнал воздушной тревоги, идите в укрытие, или по крайней мере придерживайтесь правила двух стен. Хотя видим, что в этом случае даже две стены не очень помогли бы. Укрытие, укрытие и еще раз укрытие,

– отметил Братчук.

В то же время он добавил, что главная причина всех трагедий в Украине – российский террор.

Есть погибшие и пострадавшие

Спасатели обнаружили под завалами тела 4 жертв, среди которых мальчик, что завтра должен был праздновать свое 3-летие. На связь до сих пор не вышли шесть человек. Их судьба уточняется, потому что поисково-спасательная операция продолжается. На месте трагедии работают кинологи, которые ищут людей под завалами.

Известно о по меньшей мере 8 пострадавших. Среди них – ребенок и беременная женщина. Она получила ранения средней тяжести.

Ранения разные. Есть тяжелые, а есть люди, которым медики оказали помощь на месте сразу после трагедии,

– уточнил Братчук.

Меняют ли россияне тактику налетов

Российские захватчики для атак дронами-камикадзе используют водную поверхность. "Шахеды" заходят с моря, что приглушает своевременное появление воздушных целей в наших системах. Враг пытается уменьшить время подготовки Воздушных сил для того, чтобы сбить дроны.

Оккупанты делают чрезвычайно запутанные маршруты. Это самое главное, что сегодня враг использует в своей тактике,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Кроме того, россияне еще и работают над изменениями в тактико-технических характеристиках беспилотников. Страна-агрессор хочет чтобы "Шахеды" были быстрее и несли в себе больше разрушительной силы.

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