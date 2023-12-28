Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, дом плавал в районе Пешеходного моста, передает 24 Канал.
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В Киеве плавал чей-то дом
Очевидцы рассказывали, что заметили, как катер буксовал плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала. Все кадры с этим странным плавсредством киевляне выложили в социальные сети.
В Киеве буксовали по Днепру чей-то дом / Фото из местных телеграм-каналов
Очевидцы также в шутку говорили, что "чья-то хата плывет по Днепру". Интересно, что несколько лет назад плавучие домики были популярны среди киевских богачей, в частности, их замечали и у некоторых чиновников Киевской городской государственной администрации.
Журналисты ТСН связались с полицией Киева, чтобы узнать, не поступали ли вызовы относительно того, что кто-то мог потерять свой дом. Правоохранители отметили, что никаких нарушений в отношении плавучего домика на Днепре не было зафиксировано.
Известно, что этот дом долгое время стоял на воде. А недавно начал протекать и утопать. Поэтому его отбуксировали на ремонт, что и зафиксировали прохожие,
– отметили в полиции.
Пока неизвестно, куда именно отошел этот плавучий домик от здания Речного вокзала. Также не сообщалось, кому именно может принадлежать этот домик.
Тем временем в метро в Киеве проседает новый участок
- В тоннеле на участке метрополитена в Киеве между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что городские власти уже готовятся к ремонтным работам.
- В руководстве КП "Киевский метрополитен" обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Вероятно, там также планируют запустить челночное движение.
- До этого в КГГА рассказывали, что разрушению перегона между станциями "синей" ветки удалось предотвратить. Сейчас там идет геологическое исследование и подготовка к началу ремонтных работ.