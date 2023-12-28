Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, будиночок плавав у районі Пішохідного мосту, передає 24 Канал.

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У Києві плавав чийсь будинок

Очевидці розповідали, що помітили, як катер буксував плавучий будиночок в бік київського Річкового вокзалу. Усі кадри із цим дивним плавзасобом кияни виклали у соціальні мережі.



У Києві буксували по Дніпру чийсь будинок / Фото з місцевих телеграм-каналів

Очевидці також жартома казали, що "чиясь хата пливе по Дніпру". Цікаво, що декілька років тому плавучі будиночки були вельми популярними серед київських багатіїв, зокрема, їх помічали й у деяких чиновників Київської міської державної адміністрації.

Журналісти ТСН зв'язалися з поліцією Києва, щоб дізнатися, чи не надходили виклики, щодо того, що хтось міг загубити свій будинок. Правоохоронці зазначили, що жодних порушень стосовно плавучого будиночка на Дніпрі не було зафіксовано.

Відомо що цей будинок тривалий час стояв на воді. А нещодавно почав протікати та тонути. Тому його відбуксирували на ремонт, що і зафіксували перехожі,

– зазначили у поліції.

Наразі достеменно невідомо, куди саме відійшов цей плавучий будиночок від будівлі Річкового вокзалу. Також не повідомляли, кому саме може належати цей будиночок.

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