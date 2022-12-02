Дом посла Украины в Ватикане вымазали экскрементами

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш заявил, что в его дом в Риме в четверг пробрались неизвестные. Они обмазали входную дверь, лестницу и стены помещения экскрементами.

Он заявил, что не знает, кто физически совершил акт вандализма. Однако он сказал, что можно представить, кто его заказал.

Важно Это просто люди больные головой, – о о тех, кто посылал конверты с частями животных.

Отвечая на вопрос, может ли быть к инциденту причастен Кремль, Юраш отметил:

Я думаю, что да, прямо или косвенно.

Он добавил, что посольство обратилось в полицию, и ожидает повышения мер безопасности.

В мире продолжается конвертный террор украинских посольств

Тем временем 2 декабря стало известно о получении консульством Украины в Неаполе пакета с глазами животных. Украинский дипломат убежден, что это скоординированная кампания. В МИД Украины считают, что такие действия направлены на устрашение украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках были глаза животных, а сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что этот террор связан с Россией. Он подчеркнул, что те люди, которые придумали эту "операцию", они просто больные на голову.