В Черкасской области в дом предпринимателя бросили гранату: фото
26 июля 2021 , 01:53Читати новину українською
Источник:Иван Брижатый в фейсбуке
В Корсуне-Шевченковском в дом местного предпринимателя Юрия Брижатого неизвестный бросил гранату. Взрыв прогремел на крыше дома, а злоумышленник сразу убежал.
Сын предпринимателя рассказал, что жертв удалось избежать. Взрыв лишь повредил крышу, а также напугал детей.
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На крыше дома примерно в 02:30 прогремел взрыв. Осмотрев место происшествия была обнаружена скоба от гранаты РГД-5,
– рассказал Иван Брижатый.
Он обратился к людям, которые имеют камеры наблюдения на соседних улицах. Он надеется таким образом установить исполнителя преступления.
Поврежденный взрывом крышу дома / Фото Ивана Брижатый
Корсунь-Шевченковский в Черкасской области: карта