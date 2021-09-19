Дом сгорел дотла: на базе отдыха под Харьковом вспыхнул пожар – есть пострадавшие
Источник:полиция Харьковщины
Под Харьковом вспыхнул жуткий пожар. Огонь охватил деревянный дом в поселке Печенеги, который расположен на базе отдыха по улице Дачной.
Сообщение о пожаре поступило местным правоохранителям 19 сентября в 6:08. На место происшествия сразу отправились правоохранители и спасатели.
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Что известно о пострадавших
На момент возгорания внутри находились 10 человек. 43-летнему мужчине и 35-летней женщине понадобилась помощь врачей. Они получили травмы различной степени тяжести. Другие люди отказались от медицинской помощи и предоставления объяснений.Обратите внимание! Полиция устанавливает все обстоятельства пожара. По предварительной информации, возгорание повлекло замыкание электропроводки.
Полиция расследует дело
Пожар оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Следователи уже внесли сведения о пожаре в Единый реестр по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.
В результате пожара пострадали люди / Фото Нацполиции
Деревянный дом сгорел дотла / Фото Нацполиции
Другие пожары на Харьковщине
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