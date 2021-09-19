Дом сгорел дотла: на базе отдыха под Харьковом вспыхнул пожар – есть пострадавшие

Под Харьковом вспыхнул жуткий пожар. Огонь охватил деревянный дом в поселке Печенеги, который расположен на базе отдыха по улице Дачной.

Сообщение о пожаре поступило местным правоохранителям 19 сентября в 6:08. На место происшествия сразу отправились правоохранители и спасатели.

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Что известно о пострадавших

На момент возгорания внутри находились 10 человек. 43-летнему мужчине и 35-летней женщине понадобилась помощь врачей. Они получили травмы различной степени тяжести. Другие люди отказались от медицинской помощи и предоставления объяснений.

Полиция расследует дело

Полиция устанавливает все обстоятельства пожара. По предварительной информации, возгорание повлекло замыкание электропроводки.

Пожар оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Следователи уже внесли сведения о пожаре в Единый реестр по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.



В результате пожара пострадали люди / Фото Нацполиции



Деревянный дом сгорел дотла / Фото Нацполиции

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