Важно поддерживать друг друга: как Дом воина во Львове помогает пережить войну

Во Львове уже более 4 лет работает Дом воина. Его открыли на месте бывшего русского культурного центра. С самого начала полномасштабного вторжения Дом воина оказывает помощь родственникам военнослужащих и переселенцам.

В настоящее время большинство его посетителей – женщины. Здесь они получают бесплатную психологическую помощь, посещают группы взаимоподдержки, занятия по йоге и пилатес. В Доме воина также проводят ряд полезных тренингов, в частности – по медицинской помощи и личной безопасности.

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"Я держалась, но это очень тяжело"

Недавно в Доме воина собрались матери, жены бойцов "Азова", которые больше года в плену после выхода из "Азовстали". Женщины пришли получить психологическую помощь, говорят, что очень тяжело справиться со своими переживаниями самостоятельно.

Львовянка Наталья Харив, мама пленного 25-летнего бойца, рассказывает, что родственники азовцев из Запорожья, Мариуполя, Сум, которые сейчас проживают во Львове, за этот год стали как одна семья – общаются, помогают друг другу, но, чтобы справиться со своими переживаниями, необходима помощь специалиста. Женщина впервые пришла в Дом воина за такой поддержкой.

В мае из плена вернули четырех львовян. Недавно уволили еще одного львовского азовца. У меня очень депрессивное состояние. Я очень рада за тех матерей, но мне очень больно за своего сына. Хочу поддержки, что-то такое услышать, что бы меня вывело из этого состояния. Я держалась, но это очень тяжело. Прошел год. Все думаешь, ждешь, переживаешь, как он там выживет,

– рассказывает Наталья Харив.

Наталья из Запорожья, мама пленного 45-летнего азовца, также пришла за психологической помощью. Женщина рассказывает о своем подавленном нравственном самочувствии, хотя понимает, что нужно держаться, чтобы дождаться, встретить сына из плена, а потом и здесь ему помочь.

"Вы, наверное, даже не представляете, насколько это трудно, – говорит Наталья. – Все делается на автомате, а мысли все там: как он, или избивали, или пытали его, что ему дали поесть, в какой он одежде, когда на улицы холодно? Постоянно такие мысли".

Женщина рассказывает, что на реабилитации в Польше, где общалась с психологами, проходила арттерапию. Это помогло отвлечься от дурных мыслей на время. Сейчас мама бойца нуждается в помощи психолога снова.

Переселенка из Николаева Наталья рассказывает о своем опыте участия в группе психологической поддержки в Доме воина. Ее муж служит в ВСУ, а она с дочерью была вынуждена выехать во Львов из-за войны. "Я всю жизнь прожила в родном городе. Это очень тяжело, когда в мгновение ока приходится собрать чемодан и переехать", – говорит женщина.

Она рассказывает, что в прошлом году дважды посетила групповые занятия по психологической поддержке и дважды занималась индивидуально с психологом.

Это очень помогло. Во-первых, меня выслушали. Я чувствовала себя оторванной от всех. Немножко стало легче, когда я устроилась на работу. Я – учительница младших классов, там получила поддержку коллег, родителей детей, за что я им благодарна. Сейчас снова оказалась со своими мыслями, переживаниями наедине, поэтому пришла сюда за ресурсами. Хотя сейчас гораздо легче, потому что у меня есть какая-то определенность, работа,

– добавляет Наталья.

Работница Дома воина Ольга Билык рассказывает, что группы психологической поддержки для посетителей заведения действуют на постоянной основе, также есть арттерапия, группа взаимопомощи, спортивные занятия, проходят регулярные тренинги по личной безопасности и оказания первой медицинской помощи.

"Группы психологической поддержки проводятся отдельно для женщин, которые потеряли своих сыновей и мужчин, отдельно для тех, чьи мужчины, сыновья в плену, отдельно для переселенцев, потому что у этих групп разные запросы", – говорит она. За прошлый год заведение посетили около 16 тысяч человек с разными потребностями.



Дом воина во Львове / фото Zaxid.net

Группы поддержки – критически популярные

Руководитель Дома воина Мария Петришин отмечает, что с разными категориями посетителей работают сертифицированные психологи с соответствующим образованием.

"Это критически сейчас востребовано. Очень вырос запрос и важно, что возросла культура обращения к психологам. Люди понимают, чтобы справиться с личными проблемами, стрессовыми ситуациями, тревогой, депрессией, нужно идти к специалистам. Это очень важно и очень правильно", – говорит. Мария Петришин.

"На такие встречи собираются люди, объединенные одной темой. Здесь обмениваются информацией и ресурсами. Обсуждаем разные вопросы, – говорит львовская психолог, арттерапевт Наталья Мрака, которая уже пять лет работает с военными и их семьями. – Сначала происходит ознакомительная группа, делаем первую диагностику, собираем запросы, нуждающиеся в этих людях. И уже потом, соответственно, направляем либо на индивидуальную терапию и консультирование, либо продолжаем групповую", – добавляет психолог.

По ее словам, люди часто не знают, как выразить свои переживания и тревоги словами, а фотография помогает снять этот барьер.

Кроме групп психологической поддержки, действуют группы взаимопомощи, где люди делятся своим опытом по разным направлениям.

Мы оказались во время войны. Важно поддержать друг друга, найти ресурс, чтобы эффективно жить и работать,

– объясняет Мария Петришин.



Группа психологической поддержки в Доме воина / фото Zaxid.net

Йогалатес помогает преодолеть стресс

Для посетителей Дома воина проводятся занятия по йоге и пилатесу, ведь тело реагирует на переживания, стрессы и сигнализирует о проблемах. Регулярно посещает такие занятия сестра без вести пропавшего бойца, львовянка Светлана Лебедь. Ее 44-летний брат воевал в составе 24 бригады и пропал без вести более года назад во время боев на Донбассе.

"Спортивные занятия – это в первую очередь удовольствие, ведь получаешь заряд энергии на целую неделю, – делится впечатлениями Светлана Лебедь. – Самое главное, что мы можем собираться вместе. Хотелось бы, чтобы еще больше женщин присоединилось. Мы стараемся помочь друг другу. Когда ты в той среде – это гораздо легче и проще, чем когда ты одна со своей болью и бедой. Фактически у нас группа единомышленников».



Занятия в Доме воина / фото из соцсетей Дома воина

Фитнес-тренер, тренер-инструктор по йоге и пилатесу Дмитрий Турчин, проводящий занятия в Доме воина, говорит, что их основной целью является преодоление стресса и тревожности.

"Если трудно преодолеть, то нужно хотя бы снизить стресс, – говорит тренер. – Мы для этого используем не только йоговские асаны, но и медитации, концентрацию и визуализацию. Провожу разные медитации, которые очень нравятся участницам. Например, медитация "гора", где мы себя ассоциируем с горой, с ее мощью".

Занятия, отмечает Дмитрий Турчин, однозначно улучшают психоэмоциональное состояние посетительниц.

Многие женщины-участницы говорят, что после тренировок у них улучшается настроение, больше улыбаются. Даже одна женщина сказала, что принялась ходить в салон красоты, сделала прическу, то есть очень положительно на нее влияют эти занятия. Также мы общаемся после занятий. Многих женщин интересует похудение, даю им советы в этом плане,

– добавляет тренер.

По его словам, количество занятий для каждой посетительницы индивидуально: кто может почувствовать эффект после первого занятия, а кто после нескольких.