Дома рассыпались: россияне, вероятно, ударили "Змеем Горынычем" в Харьковской области - ужасающие фото

Появились фото разрушений в селе Ольховка Харьковской области. Там оккупанты почти полностью уничтожили две улицы. По предварительным данным, ударили установкой разминирования "Змеем Горынычем".

Об этом рассказала журналистка 24 канала Анна Черненко, побывавшая на месте разрушений в Харьковской области.

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Что известно о применении "Змея Горыныча"

Корреспондентка подчеркнула, что, по предварительной информации экспертов, россияне разрушили эти улицы с помощью "Змея Горыныча". Однако эти данные окончательно не подтверждены.

Журналистка объяснила, что "Змей Горыныч" - это своеобразное русское название реактивной установки разминирования. Ее используют для разминирования огромных территорий.

Дома просто "рассыпались": фото разрушений от "Змея Горыныча"



"Итак, использовать ее прямо на жилые дома, в которых живут мирные люди – это очередное проявление цинизма и военное преступление россиян", – говорит Анна Черненко.

Специалисты заметили характерные для оружия остатки разрушения на этих улицах – когда равномерно с обеих сторон распались дома. Также у дороги обнаружили воронки, куда долетел снаряд от "Змея Горыныча".

Смотрите видео 24 канала с места разрушений в Харьковской области:



Журналистка добавила, что это не первое использование оккупантами "Змея Горыныча" в Украине. По ее словам, россияне даже писали в своих пропагандистских каналах о том, что применяли подобную установку в Мариуполе.

Что говорят очевидцы в Харьковской области

Местная жительница Татьяна отвечает, что на этих двух улицах Ольховки все дома разрушены, в том числе и ее, жить здесь теперь невозможно.

В момент "прилета" мы были ниже по улице в гараже. Мы уехали, а соседи остались жить в разрушенном доме во время боевых действий, потому что еще 9 дней не могли выбраться отсюда,

– рассказала местная жительница Татьяна.

Смотрите полный видеорепортаж Анны Черненко:



Черненко добавила, что на Харьковщине только многоэтажек уничтожили ближе 2200, из более 200 уже нельзя восстановить. Также разрушены около 2 тысяч частных домов в области.

К слову, жилой массив Северная Салтовка, расположенный на северо-востоке Харькова, страдает от обстрелов с первого дня войны. Там десятки разрушенных и поврежденных многоэтажек, других построек и автомобилей. Как сейчас выглядит Северная Салтовка – смотрите в фоторепортаже 24 канала .