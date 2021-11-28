Дома залило нечистотами: в Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе

В одном из районов Херсона произошла масштабная авария на коллекторе. Из-за прорыва канализационной трубы из-под земли бил грязный фонтан 30 метров высотой.

Инцидент произошел 27 ноября вечером. Об этом сообщили в СМИ.

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В Херсоне из-за прорыва трубы дома залило фекалиями

В Шуменском микрорайоне недалеко от лицея (говорится о Херсонском лицее Херсонского областного совета – 24 канал) прорвало канализационную трубу. В результате мощного прорыва из-под земли забил канализационный фонтан с нечистотами,

– написало издание.

Также сообщили, что неизвестна причина аварии.

Издание "Сегодня" написало, что из-за аварии на коллекторе, больше всего пострадали 5 домов частного сектора. Ведь предварительно известно, что напором грязной воды с нечистотами высотой более 30 метров, залило жилые дома сверху вниз.

В Херсоне прорвало канализационную трубу: смотрите видео с места инцидента

Известно, что в домах людей испорчены вещи, мебель и почти все в доме. В настоящее время из подвалов выкачивают фекалии.

Водоканал работает на месте с ночи 28 ноября, работники ищут возможность добраться до аварийного участка. Власти также пытаются уладить ситуацию.

Уже отселен один житель. Мэрия готовит 3 комнаты для 12 человек, имущество которых больше всего пострадало,

– говорится в сообщении.

В Херсоне из-за прорыва канализации 5 домов загрязнили нечистотами / Фото "Сегодня"

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