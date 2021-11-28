Дома залило нечистотами: в Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе
Источник:Kherson.net.ua
В одном из районов Херсона произошла масштабная авария на коллекторе. Из-за прорыва канализационной трубы из-под земли бил грязный фонтан 30 метров высотой.
Инцидент произошел 27 ноября вечером. Об этом сообщили в СМИ.
Читайте На Подоле прорвало канализацию, но охранники новостройки не давали устранить потоп
В Херсоне из-за прорыва трубы дома залило фекалиями
В Шуменском микрорайоне недалеко от лицея (говорится о Херсонском лицее Херсонского областного совета – 24 канал) прорвало канализационную трубу. В результате мощного прорыва из-под земли забил канализационный фонтан с нечистотами,
– написало издание.
Также сообщили, что неизвестна причина аварии.
Издание "Сегодня" написало, что из-за аварии на коллекторе, больше всего пострадали 5 домов частного сектора. Ведь предварительно известно, что напором грязной воды с нечистотами высотой более 30 метров, залило жилые дома сверху вниз.
В Херсоне прорвало канализационную трубу: смотрите видео с места инцидента
Известно, что в домах людей испорчены вещи, мебель и почти все в доме. В настоящее время из подвалов выкачивают фекалии.
Водоканал работает на месте с ночи 28 ноября, работники ищут возможность добраться до аварийного участка. Власти также пытаются уладить ситуацию.
Уже отселен один житель. Мэрия готовит 3 комнаты для 12 человек, имущество которых больше всего пострадало,
– говорится в сообщении.
В Херсоне из-за прорыва канализации 5 домов загрязнили нечистотами / Фото "Сегодня"
Коротко о последних авариях, связанных с канализациями
- В конце ноября в Киеве по улице Глубочицкой, 13 произошел масштабный прорыв трубы водоснабжения. Из-за этого затопило улицу. Местами вода достигала середины колес автомобилей.
- 18 ноября в Днепре из-за прорыва трубы кипятком затопило целый двор дома. Поэтому люди даже не могли выйти из своих подъездов.
- В конце октября в Оболонском районе Киева прорвало теплотрассу. На улице Семена Скляренко был несколькометровый "гейзер", который фонтанировал грязной водой.