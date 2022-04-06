Доминика осудила атаку россиян на их судно в Мариуполе: оно полностью уничтожено

Оккупанты продолжают целить по гражданской инфраструктуре в Мариуполе. На днях обстреляли местный порт, где попали в гражданское судно под флагом Доминики.

Корабль просто стоял у одного из причалов. После обстрелов он полностью затонул.

Обратите внимание В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои и российские авиаудары, – Минобороны Великобритании

Доминика осудила атаку россиян на судно в Мариуполе

Карибский остров Доминика осудил "невыборочное" нападение российских войск на гражданское грузовое судно под их флагом.

Морская администрация Доминики утверждает, что судно было намеренно поражено двумя ракетными снарядами, когда оно стоял в порту в воскресенье, и "сильно обстреляно российскими вооруженными силами" в понедельник во время другой атаки.

Экипаж сообщил об обстрелах, бомбардировках и неоднократных попаданиях ракет, что привело к пожару в машинном отделении,

– сообщили морские чиновники Доминики.

Экипаж был эвакуирован и сейчас находится на борту соседних судов.

Невыборочный обстрел торгового судна с гражданским экипажем, которому негде искать убежища, самый низкий из минимумов. Это акт войны против всего человечества и основных прав человека,

– подчеркнул Эрик Давицки, заместитель администратора по морским делам Реестра.

Он также добавил, что реестр предполагает, что затопление "создаст некоторые экологические препятствия". Впрочем, какие пока не сообщил.

Коротко о ситуации в Мариуполе:

Мариуполь больше месяца находится в блокаде оккупантов.

Сейчас там осталось около 130 тысяч человек.

Некоторых горожан захватчики насильно вывозят на временно оккупированные территории или в Россию.

Хотя Россия блокирует гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье, уже 87 тысяч жителей смогли самостоятельно вырваться оттуда на территории, контролирующие ВСУ.

Важно – как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео