В воскресенье Трамп провел разговор с Орбаном, – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики разговаривали вечером 2 марта.

Такую информацию рассказали источники в посольстве США в Будапеште. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.

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Что известно о разговоре Трампа и Орбана

Прежде всего стоит отметить, что разговор между Трампом и Орбаном состоялся вскоре после спора между президентом США, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Пока не сообщают никаких подробностей относительно его содержания. Однако, в правительственном информационном центре говорят, что контакты между правительствами Венгрии и США продолжаются.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа в споре с Владимиром Зеленским и назвал его "сильным", сказав, что "сильные создают мир, слабые – войну". Кроме этого, еще в декабре 2024 года СМИ писали, что Трамп советовался с Орбаном по войне в Украине и несколько раз звонил политику.