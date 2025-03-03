Таку інформацію розповіли джерела у посольстві США в Будапешті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.

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Що відомо про розмову Трампа та Орбана

Насамперед варто зазначити, що розмова між Трампом та Орбаном відбулася невдовзі після суперечки між президентом США, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Наразі не повідомляють жодних подробиць щодо її змісту. Однак, в урядовому інформаційному центрі кажуть, що контакти між урядами Угорщини та США тривають.

Зазначимо, що угорський прем'єр Віктор Орбан підтримав Дональда Трампа у суперечці з Володимиром Зеленським та назвав його "сильним", сказавши, що "сильні створюють мир, слабкі – війну". Окрім цього, ще у грудні 2024 року ЗМІ писали, що Трамп радився з Орбаном щодо війни в Україні та кілька разів телефонував політику.