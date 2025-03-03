Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політика в його соцмережі Truth Social.

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Трамп зробив чергову заяву про Україну та війну

Дональд Трамп закликав пам'ятати під час критики зі сторони демократів, що саме він "не віддав жодної української землі Росії"

Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії – це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з радістю публікують все, що вони скажуть,

– йдеться в дописі американського лідера.

У The Telegraph додали, що Трамп, ймовірно, має на увазі вторгнення Росії в Крим у 2014 році, за яким послідувала повна анексія півострова.

Журналісти видання нагадали, що Барака Обаму, тодішнього президента США, широко критикували через не надання зброї Україні.

До слова, за даними Axios, президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, проведе зустріч стосовно наступних кроків щодо кризи з Україною. Під час неї адміністрація Трампа може призупинити військову допомогу для України.