Ранее отмечали, что Дональд Трамп обратился к законодателям-республиканцам. Он призвал их отвергнуть компромисс по безопасности границ США.
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Трамп блокирует помощь Украине
Остап Ярыш отметил, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.
Компромисс по Украине и границе не в его интересах, потому что это бы добавило баллов Байдену перед выборами,
– отметил журналист.
По состоянию на сейчас известно, что экс-президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире.
По предварительным данным, у Трампа было 53% голосов, а у его конкурентки, экс-представителя США в ООН Никки Хейли – чуть более 46%.
Что известно о ходе президентской гонки в США: последние новости
- На президентское кресло Соединенных Штатов претендуют три человека – это Джо Байден, Дональд Трамп и Никки Хейли. Есть разные опросы относительно результатов каждого из них. Например, если на выборах будет противостояние между Трампом и Байденом, то цифры показывают победу Трампа с отрывом в 5%.
- В США набирает обороты предвыборная кампания. Никки Хейли все больше поддерживают представители американского мира финансов. Несколько миллиардеров с Уолл-стрит даже решили организовать сбор средств президентской кампании главной конкурентки Дональда Трампа среди республиканцев.
- Политолог Николай Давидюк рассказал, что на фоне начала избирательной борьбы в Соединенных Штатах и высоких шансов Дональда Трампа побороться за возвращение в Белый Дом, западные политики пытаются подготовиться к негативным сценариям. К этому их крайне побуждают неоднозначные заявления экс-президента по поводу выхода из НАТО.
- Ранее республиканка Никки Хейли, которая конкурирует с Дональдом Трампом за номинацию от партии на выборах президента США, выразила сомнение в умственной пригодности для президентства своего 77-летнего соперника. Он, похоже, перепутал ее с бывшим спикером-демократом Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время предвыборной речи.