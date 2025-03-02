Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что Трамп хочет получить награду, просто остановив боевые действия. Кроме того, США даже не желает говорить о гарантиях безопасности для Украины.

Смотрите также Уолц говорит, что "уже очевидно", что США не видят Украину членом НАТО

Трамп хочет Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

По словам политолога-американистки, Трамп занимает пост президента уже второй раз, поэтому Нобелевская премия мира была бы для него важным достижением. Для президентов США такая премия является очень выдающейся, поэтому Трамп постоянно говорит, что он должен быстро завершить российско-украинскую войну.

Однако есть важный нюанс – президент США считает, что будет достоин Нобелевской премии мира уже после первого этапа, то есть прекращения огня. Такую позицию Трампа поддерживает и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

В то же время для того, чтобы получить эту премию, нужен мирный договор, который должны подписать и Украина, и Россия.

О какой Нобелевской премии мира можно говорить, если это будет не подписание мирного соглашения, а буквальная сдача Украины?,

– подчеркнула Филиппенко.

Она добавила, что, кроме того, сама администрация Трампа настаивает, что не обязательно прописывать на бумаге гарантии безопасности от США. Сам президент США сообщил, что Владимир Путин не нарушит мирное соглашение, если его удастся достичь, потому что он "уважает американского президента".

Заметьте! Экс-посол США в Украине и аналитик "Атлантического совета" Джон Гербс высказал мнение о том, что Трамп получит Нобелевскую премию мира, если продолжит предоставление Украине военной помощи. В частности, говорится о современном оружии.

Интересно, что до начала спора между президентами Трамп заявил, что США не даст Украине "слишком много" гарантий, ведь за это должна отвечать Европа.