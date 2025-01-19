Более того, это может даже принести Трампу Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова экс-посла США в Украине и аналитика "Атлантического совета" Джона Хербста для "Голоса Америки".
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Как Трамп может помочь Украине и получить Нобелевскую премию
Джон Хербст считает, что новый президент США должен продолжить предоставление Украине военной помощи.
Это может быть заем, но она должна содержать современное оружие – конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно – больше,
– сказал экс-посол США в Украине.
По мнению аналитика, это будет гарантировать в конце концов даст понять российскому диктатору Владимиру Путину, что продолжение его агрессии против Украины "не приведет к завладению дополнительными территориями".
Такой подход, по мнению Хербста, поможет создать устойчивый мир в Украине и даже "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".
Какие еще идеи предложил "Атлантический совет" команде Трампа
Также "Атлантический совет" предложил еще 7 идей для команды Дональда Трампа, чтобы США сохраняли свое мировое первенство:
- "Железный купол для Америки" – аналитики из "Атлантического совета пишут, что сейчас противоракетная оборона США по сути охватывает только Вашингтон.
- Лидерство в 5G.
- Будущее доллара – США должны инвестировать значительные средства в будущее долларовой сети, а также лидировать в цифровых активах.
- Волонтерский бизнес-корпус США – по данным аналитиков, это усилит "мягкую силу" США и экономически расширит потенциал финансовых корпораций.
- Президент стратегической устойчивости – Трампу советуют наработать законы, необходимые для спасения жизней и уменьшения убытков в случае возникновения катастроф, в частности, по ситуациям со страхованием.
- Создание конкурентоспособной оборонной экономики.
- Укрепление морской отрасли.