Ба більше, це може навіть принести Трампу Нобелівську премію миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова експосла США в Україні й аналітика "Атлантичної ради" Джона Гербста для "Голосу Америки".

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Як Трамп може допомогти Україні та отримати Нобелівську премію

Джон Гербст вважає, що новий президент США повинен продовжити надання Україні військової допомоги.

Це може бути позика, але вона повинна містити сучасну зброю – звичайно, армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS) і винищувачі F-16, але, можливо – більше,

– сказав експосол США в Україні.

На думку аналітика, це гарантуватиме зрештою дасть зрозуміти російському диктаторові Владіміру Путіну, що продовження його агресії проти України "не призведе до заволодіння додатковими територіями".

Такий підхід, на думку Гербста, допоможе створити стійкий мир в Україні та навіть "міг би принести Трампу Нобелівську премію миру".

Які ще ідеї запропонувала "Атлантична рада" команді Трампа

Також "Атлантична рада" запропонувала ще 7 ідей для команди Дональда Трампа, щоб США зберігали свою світову першість: