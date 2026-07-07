Такое мнение высказал 24 Канал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что речь идет о неудачах России и успехах Украины. Важно, чтобы лидер США осознавал разницу в целях обеих стран.

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Трамп изменил мнение о войне в Украине

Главный консультант Национального института стратегических исследований пояснил, что Владимир Зеленский может продемонстрировать Трампу две "картины": действия Украины, которая проводит атаку на российские НПЗ, и действия России, которая убивает мирных украинцев. То есть наша страна предпринимает реальные действия, подрывающие способность агрессора вести войну, в то время как Кремль занимается террором, что не помогает ему побеждать.

Кроме того, стоит вспомнить встречу Путина и Трампа на Аляске год назад. Тогда российский диктатор убеждал американского президента, что к концу года (2025) Россия захватит всю Донецкую область. Именно тогда США начали давить на Украину, чтобы та уступила территории.

Сейчас уже лето 2026 года. Трамп видит, что прошел год, а Путин обещал другое. Из-за этого Трамп и меняет свое мнение,

– отметил Ус.

Частичное изменение мнения можно услышать и в риторике госсекретаря США Марко Рубио, который недавно заявил, что российско-украинская война – первая в истории, когда одна сторона, то есть Россия, теряет больше убитых, чем раненых. Похожую риторику использует и Джей Ди Венс, который заявил, что Россия не выиграет войну.

Более того, в Белом доме есть соответствующие люди, которые отслеживают ситуацию на фронте и развеивают российские мифы о "захвате" Купянска, Константиновки и Малой Токмачки.

Кроме того, есть понимание того, каких результатов добивается Украина. То есть удары по российской экономической машине. Это действительно меняет философию Трампа. Об этом и говорил Кирилл Буданов,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он рассказал, почему изменилась риторика Трампа: смотрите видео