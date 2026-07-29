Политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 Канала пояснила, что такое изменение отношения связано не только с личными отношениями между президентами. На позицию Трампа влияют настроения американцев и предвыборные интересы политиков в США.

Трамп учитывает настроения американцев

В начале своего президентского срока Дональд Трамп мог бы действовать гораздо жестче в отношении Украины, однако не мог позволить себе полностью игнорировать позицию американского общества. Опросы из месяца в месяц показывают, что граждане США хотят скорейшего завершения войны, но без перехода украинских территорий под контроль России.

Если бы Дональд Трамп мог себе это позволить, он действовал бы гораздо жестче в отношении Украины. Останавливал его не Конгресс, а американские граждане,

– подчеркнула Филипенко.

Внутренняя политика традиционно остается для американцев гораздо важнее международных вопросов, однако Владимир Зеленский и Украина сохраняют высокие рейтинги в внешнеполитической повестке дня. Поэтому президент США вынужден учитывать отношение избирателей, особенно во время предвыборной кампании перед выборами в Конгресс.

Это подтверждает и насыщенная программа визита Зеленского в США: помимо переговоров с Трампом, он встретился с сенаторами и конгрессменами, дал интервью Fox News и провел переговоры с представителями Lockheed Martin. На встречу в Сенате пригласили всех 100 сенаторов, а пришли более 60 представителей обеих партий.

Американские политики, даже при искреннем желании помочь Украине, не пошевелили бы и пальцем, если бы это не соответствовало интересам их избирательных кампаний,

– пояснила политолог-американист.

В ходе нынешней предвыборной кампании поддержка Украины остается выгодной для американских политиков, ведь в этом году полностью переизбираются Палата представителей и треть Сената.

Законопроект Грэма пользуется широкой поддержкой

Заинтересованность американских политиков в поддержке Украины проявилась и во время продвижения санкционного законопроекта Линдси Грэма против России, в который также добавили положения, касающиеся Ирана. За вынесение документа на дальнейшее рассмотрение проголосовали 86 сенаторов, и такая убедительная поддержка во время процедурного голосования практически не оставляет сомнений в его прохождении через Сенат.

Когда во время процедурного голосования набирается 86 голосов, законопроект в Сенате точно пройдет. Я не знаю, какая катастрофа должна произойти, чтобы этого не случилось,

– подчеркнула Филипенко.

Уровень поддержки инициативы стал еще более очевидным во время общения Владимира Зеленского с журналистами в Вашингтоне, когда выяснилось, что число ее соавторов возросло до 61. Это не просто сенаторы, готовые поддержать документ во время голосования, ведь их имена будут указаны среди тех, кто официально его предложил.

Это не просто 61 голос, а 61 соавтор. Человек заявляет, что готов подписаться под этим законопроектом, поэтому его голос уже гарантирован,

– пояснила американистка.

В Сенате у документа достаточно голосов для принятия, однако более сложным может оказаться его прохождение через Палату представителей, члены которой сейчас сосредоточены на своих избирательных кампаниях. Конгрессмены вернутся к работе 8 сентября, после чего законопроект могут вынести на голосование, а затем передать на подпись Дональду Трампу.

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