Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу пояснила, що така зміна ставлення пов'язана не лише з особистими відносинами між президентами. На позицію Трампа впливають настрої американців і передвиборчі інтереси політиків у США.

Трамп зважає на настрої американців

На початку свого президентського терміну Дональд Трамп міг би діяти значно жорсткіше щодо України, однак не міг дозволити собі повністю ігнорувати позицію американського суспільства. Опитування з місяця в місяць показують, що громадяни США хочуть якнайшвидшого завершення війни, але без переходу українських територій під контроль Росії.

Якби Дональд Трамп міг собі це дозволити, він діяв би набагато жорсткіше щодо України. Зупиняв його не Конгрес, а американські громадяни,

– наголосила Філіпенко.

Внутрішня політика традиційно залишається для американців значно важливішою за міжнародні питання, однак Володимир Зеленський та Україна зберігають високі рейтинги у зовнішньополітичному порядку денному. Тому президент США змушений враховувати ставлення виборців, особливо під час кампанії перед виборами до Конгресу.

Це підтверджує й насичена програма візиту Зеленського до США: окрім переговорів із Трампом, він зустрівся із сенаторами та конгресменами, дав інтерв'ю Fox News і провів переговори з представниками Lockheed Martin. На зустріч у Сенаті запросили всіх 100 сенаторів, а прийшли понад 60 представників обох партій.

Американські політики, навіть за щирого бажання допомагати Україні, не ворухнули б і пальцем, якби це не відповідало інтересам їхніх виборчих кампаній,

– пояснила політологиня-американістка.

Під час нинішньої передвиборчої кампанії підтримка України залишається вигідною для американських політиків, адже цього року повністю переобирають Палату представників і третину Сенату.

Законопроєкт Грема має широку підтримку

Зацікавленість американських політиків у підтримці України проявилася і під час просування санкційного законопроєкту Ліндсі Грема проти Росії, до якого також додали положення щодо Ірану. За винесення документа на подальший розгляд проголосували 86 сенаторів, а така переконлива підтримка під час процедурного голосування майже не залишає сумнівів у його проходженні через Сенат.

Коли під час процедурного голосування є 86 голосів, законопроєкт у Сенаті вже точно пройде. Я не знаю, яка катастрофа має статися, щоб цього не відбулося,

– наголосила Філіпенко.

Рівень підтримки ініціативи став ще очевиднішим під час спілкування Володимира Зеленського з журналістами у Вашингтоні, коли з'ясувалося, що кількість її співавторів зросла до 61. Це не просто сенатори, які готові підтримати документ під час голосування, адже їхні імена будуть зазначені серед тих, хто офіційно його запропонував.

Це не просто 61 голос, а 61 співавтор. Людина заявляє, що готова підписатися під цим законопроєктом, тому її голос уже гарантований,

– пояснила американістка.

У Сенаті документ має достатньо голосів для ухвалення, однак складнішим може виявитися його проходження через Палату представників, члени якої зараз зосереджені на своїх виборчих кампаніях. Конгресмени повернуться до роботи 8 вересня, після чого законопроєкт можуть винести на голосування, а згодом передати на підпис Дональду Трампу.

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