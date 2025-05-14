Трамп не приедет в Стамбул 15 мая, но может встретиться с Путиным в ближайшее время, – Bloomberg

В Стамбуле 15 мая, вероятно, состоятся переговоры России с Украиной по завершению войны. Турецкие чиновники не ожидают визита президента США Дональда Трампа в этот день.

Впрочем, не исключают того, что американский лидер может приехать в турецкую столицу в ближайшие дни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о визите Трампа в Турцию

Издание, ссылаясь на высокопоставленных турецких чиновников, отмечает, что Трамп возможно приедет в Стамбул, особенно, если к нему присоединится российский диктатор Владимир Путин. Там подчеркивают, что планирование является частным и сейчас турецкая сторона ведет необходимую подготовку.

Заметим, что сегодня, 14 мая, Трамп заявил, что не знает, прилетит ли глава Кремля в Турцию на переговоры с Украиной. Кроме этого, он сказал, что сомневается в том, прибудет ли Путин на встречу без его участия.

А также не исключил того, что, несмотря на напряженный график, может лично прилететь в Стамбул "ради спасения жизней".

Зато украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в четверг, 15 мая. Он надеется, что Россия на этот раз не будет искать отговорок.