Втім, не виключають того, що американський лідер може приїхати до турецької столиці найближчими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про візит Трампа до Туреччини

Видання, посилаючись на високопоставлених турецьких чиновників, зазначає, що Трамп можливо приїде до Стамбулу, особливо, якщо до нього приєднається російський диктатор Владімір Путін. Там підкреслюють, що планування є приватним і наразі турецька сторона веде необхідну підготовку.

Зауважимо, що сьогодні, 14 травня, Трамп заявив, що не знає, чи прилетить очільник Кремля до Туреччини на переговори з Україною. Окрім цього, він сказав, що сумнівається в тому, чи прибуде Путін на зустріч без його участі.

А також не виключив того, що, попри напружений графік, може особисто прилетіти до Стамбулу "заради порятунку життів".

Натомість український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним у четвер, 15 травня. Він сподівається, що Росія цього разу не шукатиме відмовок.