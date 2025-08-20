Ранее Дональд Трамп рассматривал возможность передачи части украинских территорий России для окончания войны. Именно этого и хотел бы Владимир Путин, но точно не останавливать боевые действия.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что пока для этого нет никаких оснований. США никак не давят на Россию, а Трамп использует общие понятия в своих заявлениях.

Что означают заявления Трампа о территории Украины?

Президент США заявил, что после окончания войны Украина вернет свою жизнь и получит много земли. Экс-сотрудник СБУ объяснил, что это не означает, что мы получим дополнительные территории, наоборот – "много земли" означает сохраненные территории Украины. Именно поэтому у украинцев не должно быть эйфории о скором завершении войны.

Нет никакого основания для того, чтобы завтра Путин прекратил боевые действия. Где адские санкции против России? США этого не планируют. Где обещание "завалить" Украину оружием? Нет, оружие исключительно за деньги. Пока США ничего не применили против России,

– подчеркнул он.

Ступак отметил, что Трамп принял только одно решение – не принимать решение. Лидер США просто тянет время, а по территориям действует цинично – расценивает их квадратными метрами. "Много земли" – это не конкретные цифры или факты, которые хотели бы услышать украинцы. Однако Трамп пока останавливается только на чем-то общем.

Позиция Трампа по территориям: кратко