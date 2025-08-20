Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що поки що для цього не має ніякого підґрунтя. США ніяк не тиснуть на Росію, а Трамп використовує загальні поняття у своїх заявах.

Що означають заяви Трампа про території України?

Президент США заявив, що після закінчення війни Україна поверне своє життя та отримає багато землі. Ексспівробітник СБУ пояснив, що це не означає, що ми отримаємо додаткові території, навпаки – "багато землі" означає збережені території України. Саме тому в українців не повинно бути ейфорії про швидке завершення війни.

Немає жодного підґрунтя для того, щоб завтра Путін припинив бойові дії. Де пекельні санкції проти Росії? США цього не планують. Де обіцянка "завалити" Україну зброєю? Немає, зброя виключно за гроші. Поки США нічого не застосували проти Росії,

– наголосив він.

Ступак зазначив, що Трамп прийняв лише одне рішення – не ухвалювати рішення. Лідер США просто тягне час, а щодо територій діє цинічно – розцінює їх квадратними метрами. "Багато землі" – це не конкретні цифри чи факти, які б хотіли почути українці. Однак Трамп поки що зупиняється лише на чомусь загальному.

Позиція Трампа щодо територій: коротко