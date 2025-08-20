Детали передает 24 Канал.

Что сказал Лавров о возможной встрече Путина и Зеленского?

Российский министр высказался довольно путано. Он заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной и возможный саммит должен "поставить точку в этом процессе".

По итогам телефонного разговора позавчера с Трампом Путин внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня глав делегаций. И именно это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, – о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования наряду с военными, наряду с гуманитарными,

– сказал Лавров.

Не ясно, что имеется в виду под политическими аспектами. Также не до конца понятно, какой смысл россияне вкладывают во фразу "повышение уровня глав делегаций". Ведь под этим может скрываться не непосредственная встреча Путина и Зеленского, а, например, то, что делегации возглавят министры иностранных дел или руководители аппаратов, а не Рустем Умеров и Владимир Мединский.

Обратите внимание! Трамп после разговора с Путиным сказал, что российский диктатор якобы хочет встретиться с Зеленским. После заявлений российской стороны может сложиться впечатление, что Трамп неправильно понял Путина. Или что россияне сделали шаг назад.

Лавров добавил: "Поскольку эту идею воспринял положительно президент Трамп, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию. Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, повышению степени конкретности и приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые нужно решить для устойчивого урегулирования".

То есть Трамп должен объяснить Украине позицию россиян. В то же время в Кремле высказываются максимально уклончиво.

При всех обстоятельствах, как я уже сказал, мы готовы к любым форматам. Но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо тщательно их подготовить на всех предыдущих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать,

– пояснил Лавров.

СМИ уже потрактовали эти слова как попытку затянуть переговоры.

"Исходя из слов Лаврова, можно прийти к выводу, что до такого саммита еще далеко", – подытожила русская служба BBC.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?

18 августа Трамп во время визита Зеленского и европейских лидеров позвонил Путину. По результатам разговора президент США заявил, что хозяин Кремля готов встретиться с украинским лидером.

На следующий день Politico привели данные, что Путин зовет Зеленского в Москву – без Трампа.

Тема возможной встречи не сходит со страниц СМИ. Пока журналисты гадают, где может состояться этот саммит, мировые политики предлагают свои локации. Речь идет о Швейцарии, Италии, Австрии.

В то же время из Кремля пока звучат слова о "повышении уровня делегаций". И хотя там говорят, что встреча Путина и Зеленского возможна, какой-либо конкретики не приводят.

Добавим, страны Римского статута должны арестовать Путина, если тот ступит на их землю. Поэтому бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил: диктатор может поехать в более безопасные страны – Турцию, Дубай, Беларусь.