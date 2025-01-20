Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Для присяги он использовал Библию Авраама Линкольна, являющуюся той же Библией, на которой присягал Линкольн в 1861 году.

Церемония присяги проходила в ротонде Капитолия из-за аномально низкой температуры на улице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о присяге Трампа

Дональд Трамп торжественно присягнул перед народом и стал 47-м президентом США.

Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и буду, насколько это возможно, сохранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов,

– сказал Трамп в своей присяге.

Для принятия присяги он также использовал собственную Библию, подобную тем, которые использовал во время церемонии присяги в 2017 году.

Отметим, что присяга президента Соединенных Штатов определена статьей 2, разделом 1 Конституции США. Однако, в ней нет присяги для других федеральных чиновников, включая вице-президента.

В Конституционной присяге также нет слов "Помоги Боже". Эту фразу, вероятно, использовал Джордж Вашингтон во время своей первой инаугурации, таким образом создав прецедент для будущего президента.