Трамп "поразил" ответом на вопрос, что такое женщина

Американского лидера спросили, чем по его мнению, является женщина. Дональд Трамп дал неожиданный ответ.

На публичном мероприятии в пятницу, 28 марта, президент Дональд Трамп дал четыре ответа на вопрос журналиста, который попросил его определить, что такое женщина – вопрос, который приобрел политическую окраску на фоне попыток республиканских штатов юридически определить пол по рождению и ограничить права трансгендерных людей, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Трамп думает о женщинах

У Трампа попросили дать определение "женщине", после того, как он похвалил женщин, которых назначил на должности.

Сначала Трамп ответил: "Женщина – это та, кто может родить ребенка при определенных обстоятельствах". Затем он добавил: "Женщина – это человек, который намного умнее мужчины, как я всегда считал", вызвав смех в зале.

После этого он сказал: "Женщина – это человек, который не дает мужчине даже шанса на успех", а завершил на серьезной ноте: "Женщина – это человек, который во многих случаях подвергался плохому отношению", имея в виду участие трансгендерных женщин в женском спорте. Трамп назвал это явление "оскорбительным" и "очень несправедливым".

Его комментарии соответствуют исполнительным распоряжениям, согласно которым запрещено федеральное финансирование для школ, позволяющих трансгендерным женщинам соревноваться в женских категориях. Другие недавние политики его администрации ограничивают изменение гендерного маркера в паспортах, запрещают трансгендерным женщинам находиться в федеральных женских тюрьмах и прекращают федеральное финансирование гендерно-афирмативной помощи для несовершеннолетних.