Трамп хочет объявить чрезвычайное положение в США: какая причина

Новоизбранный президент Дональд Трамп после вступления в должность планирует объявить чрезвычайное положение в США. Это ему нужно для массовой депортации нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Newsweek. Свои намерения республиканец также подтвердил в соцсети Truth Social.

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Сначала о возможном решении Трампа ввести чрезвычайное положение в США, чтобы депортировать нелегальных мигрантов, написал в Truth Social протрамповский активист Том Фиттон, ссылаясь на собственные источники.

Позже новоизбранный президент США ответил на его публикацию, написав, что это: "Правда!!!". Таким образом он подтвердил правдивость заявлений Фиттона.

Республиканец также хочет привлечь использование военных ресурсов для осуществления депортации иностранных преступников, которые незаконно въехали в страну.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сказала журналистам, что новоизбранный президент направит все федеральные и государственные полномочия, необходимые для начала "крупнейшей операции по депортации нелегальных преступников, торговцев наркотиками и торговцев людьми в истории Америки".

Американский народ переизбрал президента Трампа с ошеломляющим преимуществом, дав ему мандат выполнить обещания, которые он дал во время кампании, например депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он их выполнит,

– сказала она.

Ранее Трамп предупредил, что привлечет Национальную гвардию, а также правительственные учреждения для реализации предложенной им политики депортации. Однако существуют вопросы относительно правовых ограничений участия военных во внутренних правоохранительных органах.

Кроме того, республиканец заявлял, что будет использовать Закон о чужеземных врагах 1798 года, который уполномочивает президента депортировать иностранных граждан, которые считаются вражескими к Соединенным Штатам, чтобы ускорить высылку известных членов банд или картелей.