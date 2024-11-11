Трамп неоднократно заявлял, что может остановить войну между Россией и Украиной за один день, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Действительно ли Трамп планирует переговоры

После победы Трампа, его пресс-секретарь заявила, что он сможет вести переговоры по мирному соглашению между Россией и Украиной. Она также добавила, что в первый день после инаугурации Трампа 20 января 2025 года Россию и Украину нужно посадить за стол переговоров, чтобы положить конец войне.

В издании говорят, что кроме этого, на первые дни в списке Дональда Трампа на посту президента США запланировано начало массовой депортации мигрантов.

А также отмена политики администрации Байдена в сфере образования, реорганизация федерального правительства из-за увольнения тысяч федеральных служащих, которые якобы работают против Трампа и помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее Дональд Трамп представил свой "мирный план", который предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США, а также замораживание войны на текущей линии фронта. В Польше и Чехии уже отреагировали на этот план.