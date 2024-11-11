Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, рассказал о последствиях избрания Дональда Трампа президентом США для Европы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Европейскую правду".

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Какое влияние победа Трампа имеет на ЕС

По словам Борреля, этот результат выборов меняет глобальный ландшафт и заставляет Европу переосмыслить свою роль на международной арене.

Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире – то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу,

– отметил представитель ЕС.

Одним из возможных последствий победы Трампа будет усиление таможенных ограничений, в частности, в отношении китайской продукции и товаров из Европы. Однако, важным для ЕС остается вопрос о политике США в отношении Украины.

Какие планы у Трампа в отношении Украины