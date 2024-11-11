Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, розповів про наслідки обрання Дональда Трампа президентом США для Європи. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Європейську правду".

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Який вплив перемога Трампа має на ЄС

За словами Борреля, цей результат виборів змінює глобальний ландшафт і змушує Європу переосмислити свою роль на міжнародній арені.

Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу,

– зазначив представник ЄС.

Одним із можливих наслідків перемоги Трампа буде посилення митних обмежень, зокрема, щодо китайської продукції та товарів з Європи. Однак, важливим для ЄС залишається питання щодо політики США щодо України.

Які плани у Трампа щодо України