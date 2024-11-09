На днях The Wall Street Journal обнародовало так называемый "мирный план" Трампа. Он якобы предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США, а также замораживание войны на текущей линии фронта. В Польше и Чехии отреагировали на эти сообщения, передает 24 Канал.

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Реакция Польши и Чехии на "мирный план"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Трамп еще не принял никакого решения относительно войны в Украине, пишет RMF 24. Чиновник попросил с осмотрительностью относиться к подобным заявлениям в СМИ, особенно со ссылкой на анонимные источники в окружении будущего главы США.

Между тем в Чехии считают, что Украине не стоит ждать чего-то хорошего от правления Трампа, пишет Aktuality.sk. Президент страны Петр Павел предположил, что республиканец попытается договориться с Путиным. Достигнутое ими согласие будет не в интересах Украины и Европы. Вероятно, оно будет предусматривать отказ Киеве от вступления в НАТО и передачу части украинских территорий России.

Чешский президент заявил, что Европа не должна сидеть, сложа руки, в ожидании того, как будет вести себя новая администрация Белого дома.

Павел раскритиковал Запад за недостаточную и медленную военную помощь Украине, что позволило России перехватить инициативу на фронте.

Сейчас все больше развивается в пользу России, чем Украины. И в этой ситуации трудно побудить обе стороны к переговорам,

– отметил президент.

К слову, у Зеленского отреагировали на слова советника Трампа, который заявил, что Киев должен забыть о возвращении Крыма.