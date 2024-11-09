Днями The Wall Street Journal оприлюднило так званий "мирний план" Трампа. Він начебто передбачає відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США, а також замороження війни на поточній лінії фронту. У Польщі та Чехії відреагували на ці повідомлення, передає 24 Канал.

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Реакція Польщі і Чехії на "мирний план"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення щодо війни в Україні, пише RMF 24. Посадовець попросив із обачністю ставитися до подібних заяв у ЗМІ, особливо із посиланням на анонімні джерела в оточенні майбутнього очільника США.

Тим часом у Чехії вважають, що Україні не варто чекати чогось хорошого від правління Трампа, пише Aktuality.sk. Президент країни Петр Павел припустив, що республіканець спробує домовитися із Путіним. Досягнута ними згода буде не в інтересах України та Європи. Ймовірно, вона передбачатиме відмову Києві від вступу у НАТО і передачу частини українських територій Росії.

Чеський президент заявив, що Європа не має сидіти, склавши руки, в очікуванні того, як поводитиметься нова адміністрація Білого дому.

Павел розкритикував Захід за недостатню і повільну військову допомогу Україні, що дозволило Росії перехопити ініціативу на фронті.

Зараз все більше розвивається на користь Росії, ніж України. І в цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів,

– зазначив президент.

До слова, у Зеленського відреагували на слова радника Трампа, який заявив, що Київ має забути про повернення Криму.