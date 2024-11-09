Про них 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп може ввести мита на товари, що призведе до колапсу логістичних ланцюгів, зменшити ціни на викопні джерела. Крім того, він може повністю "закреслити" демократичний підхід до влади та не розглядати війну в Україні окремо.

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Які небезпечні рішення може прийняти Трамп

Керівник Центру зауважив, що ситуація варто оцінювати з "холодним розумом", адже, на жаль, вибори в США для українців стали емоційними.

За його словами, Трамп несе багато невизначеності для України. Демократи заклали нестабільні підвалини для стабільності світу, які Трамп може посилити або ж послабити.

В будь-якому випадку політика Трампа не буде такою, яку продовжували демократи. Я вбачаю кілька загроз для США та світу,

– зазначив Клочок.

Мовиться про те, що Трамп може ввести високі мита на китайські, європейські товари та скасувати санкції. Підвищення мит означатиме розширення торгівельних спроможностей для інших країн, тобто буде певний економічний колапс у світі, адже будуть порушені логістичні торгові ланцюги.

За час своєї першої каденції Трамп наростив постачання газу до Європи, що у певний спосіб стримувало Росію її продавати, однак не було введено рішучої санкційної політики.

Зменшення цін на викопні джерела енергії призведе до катаклізмів в Росії, але й в Європі та на Близькому Сході. Тут буде все залежати від того, як Трамп буде співпрацювати з саудитами, якщо підхід буде прагматичний, ситуація може бути корисною для всіх щодо зменшення спроможностей вісі зла підтримувати терористичні дії,

– пояснив керівник Центру.

Щодо України, на думку Клочка, Трамп окремо її розглядати не буде, бо війна Росії проти України є однією з глобальних війн, які є, і світ перебуває за крок до війни КНДР на всьому Корейському півострові.

Трамп заявив, що він швидко завершить війну в Україні. Одним із варіантів, як він це може зробити, є застосування сили. Республіканець відомий своїми різкими діями.

За словами керівника Центру, з ним потрібно працювати. Добре, що Володимир Зеленський уже встановив з ним контакт. Клочок підкреслив, що слова республіканця про завершення війни повинні реалізовуватись без шкоди для України.

Трамп є бізнесменом, коли він бачить, що проєкт не зростається, він не тратить на це час. Прикладом є зустрічі з Кім Чен Ином та намаганням врегулювати конфлікт на Близькому Сході,

– сказав він.

Ще однією загрозою є те, що Трамп колись дуже швидко розривав союзи та створював "бурю" серед країн G7. Крім того, США може очікувати узурпація влади.

До слова, речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський висловив думку про те, що зовнішня політика США може змінитись кардинально, адже Трамп є прихильником двосторонніх відносин конкретно з певною країною. Він не зацікавлений у міжнародних угодах з ООН чи НАТО.