Такое мнение 24 Каналу высказал бывший конгрессмен-республиканец Джефф Дэвис, заметив, что российский диктатор Владимир Путин пока в раздумьях, а ситуация на фронте свидетельствует о "переломном моменте". Он отметил, что США важно предоставить Украине такую помощь, благодаря которой наша страна получит решительную победу.

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Действительно ли доволен Путин победой Трампа на выборах

По мнению бывшего конгрессмена-республиканца, российский диктатор сейчас обдумывает победу Трампа на выборах в США. Интересно то, что Медведев запостил в социальные сети сообщение "Слава Богу", когда Трамп победил. Однако такие слова лишь показывают, какой отчаянной является ситуация в Кремле.

"Я всегда говорю, что надо быть осторожным с тем, чего вы желаете. Ведь тот самый президент, которого приветствуют россияне, был тем, кто позаботился о том, чтобы Украина имела ракеты Javelin и боеприпасы задолго до войны", – заметил Дэвис.

Интересно! Медведев и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировали победу Трампа, подчеркнув, что Трамп не любит тратить деньги на союзников и международные организации.

По его словам, хоть россияне сейчас на линии фронта имеют определённые успехи благодаря мясным штурмам, это показывает, что российская армия не является маневренной армией, а просто ордой людей, которых заставляют идти на верную смерть. Бывший конгрессмен-республиканец отметил, что военных из КНДР постигнет такая же участь.

Это создает "переломный момент в России". Конечное решение, которое примут, – это предоставление разрешения Украине наносить удары по территории России и продолжить поддержку,

– подчеркнул бывший конгрессмен-республиканец.

Он добавил, что войны обычно заканчиваются по двум причинам. Первая – когда одна из сторон просто терпит поражение, вторая – когда обе стороны приходят к истощению. Дэвис подчеркнул, что Украине нужно одержать решительную победу, чтобы сохранить свои институты и культуру для будущего.

Кстати, журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян считает, что Трамп может завершить войну России против Украины, введя экономические санкции против Китая. Поскольку эта страна едва ли не единственный партнер, который играет в пользу России, трудности в Китае будут означать беду для России.