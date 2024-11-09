Таку думку 24 Каналу висловив колишній конгресмен-республіканець Джефф Девіс, зауваживши, що російський диктатор Владімір Путін поки в роздумах, а ситуація на фронті свідчить про "переломний момент". Він наголосив, що США важливо надати Україні таку допомогу, завдяки якій наша країна здобуде рішучу перемогу.

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Чи справді задоволений Путін перемогою Трампа на виборах

На думку колишнього конгресмена-республіканця, російський диктатор зараз обмірковує перемогу Трампа на виборах у США. Цікаво те, що Мєдвєдєв запостив у соціальні мережі повідомлення "Слава Богу", коли Трамп переміг. Однак такі слова лише показують, якою є відчайдушною ситуація в Кремлі.

"Я завжди кажу, що треба бути обережним з тим, чого ви бажаєте. Адже той самий президент, якого вітають росіяни, був тим, хто подбав про те, щоб Україна мала ракети Javelin та боєприпаси задовго до війни", – зауважив Девіс.

Цікаво! Медвєдєв та речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментували перемогу Трампа, підкресливши, що Трамп не любить витрачати гроші на союзників і міжнародні організації.

За його словами, хоч росіяни зараз на лінії фронту мають певні успіхи завдяки м'ясним штурмам, це показує, що російська армія не є маневровою армією, а просто ордою людей, яких змушують йти на вірну смерть. Колишній конгресмен-республіканець зазначив, що військових з КНДР спіткає така ж доля.

Це створює "переломний момент у Росії". Кінцеве рішення, яке приймуть, – це надання дозволу Україні завдавати ударів по території Росії та продовжити підтримку,

– наголосив колишній конгресмен-республіканець.

Він додав, що війни зазвичай закінчуються через дві причини. Перша – коли одна зі сторін просто зазнає поразки, друга – коли обидві сторони приходять до виснаження. Девіс підкреслив, що Україні потрібно здобути рішучу перемогу, щоб зберегти свої інститути та культуру для майбутнього.

До речі, журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян вважає, що Трамп може завершити війну Росії проти України, запровадивши економічні санкції проти Китаю. Оскільки ця країна чи не єдиний партнер, який грає на користь Росії, труднощі у Китаї означатимуть біду для Росії.