Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка для The Washington Post.

До теми Військові КНДР та Росії здійснили атаку в Курській області, – Forbes

Яка ситуація з північними корейцями у Курській області

Коваленко наголосив, що наразі у Курській області Росії військові з Північної Кореї опановують управління FPV-дронами в "реальних бойових умовах".

Керівник ЦПД підкреслив, що протягом трьох місяців північнокорейці цілком зможуть замінити російських солдатів. Водночас лейтенант зауважив, що Україна вже визначила місця розташування військових КНДР.

Ми знаємо, що на цих позиціях перебувають північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати,

– зазначив він.

До слова, Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти підтвердив втрати серед північнокорейських військових. Водночас він укотре наголосив на недостатній реакції світу на загрозу для України від солдатів КНДР і застеріг, що Росія може вдатися до набагато більшого використання північнокорейського контингенту.

Водночас речник Держдепу Метью Міллер наголошував, що США разом з партнерами обговорюють можливу відповідь на залучення військ КНДР Росією для війни проти України. Однак поки що офіційної позиції немає.