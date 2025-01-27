Трамп переворачивает внешнюю политику США "с ног на голову": какое поведение строить Украине

Президент США Дональд Трамп видит в поставках оружия Украине бизнес, который принесет США немало денег и развитие ВПК. Кроме того, его администрация не будет действовать через правительственные организации, финансируя помощь, как делала предыдущая администрация.

Такие изменения имеют прагматический подход к внешней политике, к чему должна адаптироваться наша страна. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Украина может предложить Штатам несколько выгодных вариантов сотрудничества.

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Как Украине адаптироваться к изменению внешней политики Трампа

По словам политолога, ни одно западное издание или аналитик не пишут о том, что США может попытаться перестать поставки военной помощи Украине. Штатам это выгодно из-за увеличения возможностей собственного ВПК.

Кроме того, Европа может создать подобную НАТО собственную организацию. Для этого европейским странам нужно будет обеспечить оружием собственную армию за короткий срок, которая есть в нужном количестве в США.

Позиция Трампа бизнесовая. Он хочет тратить меньше на обеспечение безопасности Европы, а с другой стороны – получить больше заказов из Европы, которая уже будет иметь больше ответственности за "зонтик безопасности",

– отметил он.

Важным для Украины в такой политике президента США является то, что рынок оружия возрастет, изготавливать в Штатах его будут в большом количестве, поэтому определенную часть партнеры могут предоставлять нашей стране.

Кроме того, администрация бывшего президента США Джо Байдена осуществляла внешнее финансирование через правительственные организации по всему миру. Сейчас же Трамп приостановил гуманитарную помощь на 90 дней по программе USAID (на военную поддержку нашей страны это не повлияет).

"Подобные программы будут перезагружаться и актуализироваться по приоритетным позициям Трампа по медицине, гендера, экологии. Вероятно, что помощь будет переведена на прямые двусторонние взаимоотношения с США", – сказал Буряченко.

Политолог отметил, что президент США сейчас будет вести прагматичную политику и концентрироваться на внутренних вопросах страны – инфляция, борьба с преступностью, миграционная политика и экономический рост.

США таким образом меняют свой внешнеполитический вектор, будут ориентироваться на прагматику, поэтому и наша политика должна быть адаптивная, чтобы мы предлагали США то, что их заинтересует в сотрудничестве,

– подчеркнул он.

К общим интересам США и Украины может принадлежать логистика и даже совместная добыча ископаемых, что может служить фактором мотивации деоккупации украинских территорий.