Такі зміни мають прагматичний підхід до зовнішньої політики, до чого має адаптуватись наша країна. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Україна може запропонувати Штатам кілька вигідних варіантів співпраці.

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Як Україні адаптуватись до зміни зовнішньої політики Трампа

За словами політолога, жодне західне видання чи аналітик не пишуть про те, що США може спробувати перестати постачання військової допомоги Україні. Штатам це вигідно через збільшення можливостей власного ВПК.

Крім того, Європа може створити подібну до НАТО власну організацію. Для цього європейським країнам потрібно буде забезпечити зброєю власну армію за короткий термін, яка є в потрібній кількості в США.

Позиція Трампа бізнесова. Він хоче витрачати менше на забезпечення безпеки Європи, а з іншого боку – отримати більше замовлень з Європи, яка вже матиме більше відповідальності за "безпекову парасольку",

– зауважив він.

Важливим для України у такій політиці президента США є те, що ринок зброї зросте, виготовляти в Штатах її будуть у великій кількості, тому певну частину партнери можуть надавати нашій країні.

Крім того, адміністрація колишнього президента США Джо Байдена здійснювала зовнішнє фінансування через урядові організації по всьому світу. Зараз ж Трамп призупинив гуманітарну допомогу на 90 днів за програмою USAID (на військову підтримку нашої країни це не вплине).

"Подібні програми будуть перезавантажуватись та актуалізуватись за пріоритетними позиціями Трампа щодо медицини, гендеру, екології. Вірогідно, що допомога буде переведена на прямі двосторонні взаємовідносини з США", – сказав Буряченко.

Політолог зазначив, що президент США зараз буде вести прагматичну політику та концентруватись на внутрішніх питаннях країни – інфляція, боротьба зі злочинністю, міграційна політика та економічний ріст.

США в такий спосіб змінюють свій зовнішньополітичний вектор, будуть орієнтуватись на прагматику, тому і наша політика має бути адаптивна, щоб ми пропонували США те, що їх зацікавить у співпраці,

– наголосив він.

До спільних інтересів США та України може належати логістика та навіть спільний видобуток копалин, що може слугувати фактором мотивації деокупації українських територій.