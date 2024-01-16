У него уже был шанс, – политолог о заявлении Трампа "очень быстро" закончить войну

Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах США поможет "быстро" завершить войну в Украине. Выступая в штате Айова, он сказал, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку у них "хорошие отношения".

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что речь следует рассматривать как предвыборную риторику, полностью оппонирующую Джо Байдену. Напомним, что после начала вторжения России 24 февраля 2022 года Трамп называл Путина "сообразительным", а его войну – "гениальной". А уже в сентябре 2023 года политик сказал, что у него есть идеи достижения "справедливого" мира в Украине, однако не сообщил деталей.

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"Трамп уже имел шанс прекратить эту войну. Он 4 года был президентом с 2016 года, и, к сожалению, мы не увидели шагов, которые действительно ее прекратили. Ведь война продолжается с 19 февраля 2014 года", – сказал политолог.

Как будет действовать Трамп после вероятной победы

Чаленко отметил, если Дональд Трамп все-таки одержит победу на выборах президента США, он овладеет системой "deep state". В переводе с английского означает "глубинное государство" – это политологическая концепция, согласно которой в Америке существует скоординированная группа госслужащих, не избранных, но влияющих на государственную политику, несмотря на демократически избранное руководство.

Концепция "deep state" была использована в первой каденции Трампа, что заставило его в 2017 году принять решение о продаже летального оружия Украине. Впервые на законодательном уровне предлагалось предоставить нашему государству следующие оборонные средства:

радиолокационные средства противовоздушной обороны наблюдения за сверхводной ситуацией;

военно-морские противоминные средства;

корабли прибрежного действия и береговой охраны;

противотанковые ракеты "Джавелин".

Несмотря на сосредоточенность США на внутренней политике, это не помешало нанести общего удара с Великобританией и другими союзниками по йеменским хуситам. Впрочем, события в Украине – это война мирового значения, которая нуждается в дальнейшей поддержке и лидерстве Соединенных Штатов Америки, считает Игорь Чаленко.

Дональд Трамп и Украина: главное