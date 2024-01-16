У него уже был шанс, – политолог о заявлении Трампа "очень быстро" закончить войну
Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах США поможет "быстро" завершить войну в Украине. Выступая в штате Айова, он сказал, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку у них "хорошие отношения".
Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что речь следует рассматривать как предвыборную риторику, полностью оппонирующую Джо Байдену. Напомним, что после начала вторжения России 24 февраля 2022 года Трамп называл Путина "сообразительным", а его войну – "гениальной". А уже в сентябре 2023 года политик сказал, что у него есть идеи достижения "справедливого" мира в Украине, однако не сообщил деталей.
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"Трамп уже имел шанс прекратить эту войну. Он 4 года был президентом с 2016 года, и, к сожалению, мы не увидели шагов, которые действительно ее прекратили. Ведь война продолжается с 19 февраля 2014 года", – сказал политолог.
Как будет действовать Трамп после вероятной победы
Чаленко отметил, если Дональд Трамп все-таки одержит победу на выборах президента США, он овладеет системой "deep state". В переводе с английского означает "глубинное государство" – это политологическая концепция, согласно которой в Америке существует скоординированная группа госслужащих, не избранных, но влияющих на государственную политику, несмотря на демократически избранное руководство.
Концепция "deep state" была использована в первой каденции Трампа, что заставило его в 2017 году принять решение о продаже летального оружия Украине. Впервые на законодательном уровне предлагалось предоставить нашему государству следующие оборонные средства:
- радиолокационные средства противовоздушной обороны наблюдения за сверхводной ситуацией;
- военно-морские противоминные средства;
- корабли прибрежного действия и береговой охраны;
- противотанковые ракеты "Джавелин".
Несмотря на сосредоточенность США на внутренней политике, это не помешало нанести общего удара с Великобританией и другими союзниками по йеменским хуситам. Впрочем, события в Украине – это война мирового значения, которая нуждается в дальнейшей поддержке и лидерстве Соединенных Штатов Америки, считает Игорь Чаленко.
Дональд Трамп и Украина: главное
- Экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся переизбраться на должность в 2024 году, пообещал "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине в случае победы на президентских выборах этого года.
- Выступая после победы на первых президентских кокусах в штате Айова, политик отметил, что сможет привлечь Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным, ведь он имеет с ним "хорошие отношения".
- В ноябре после подобных заявлений Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить войну в Украине через 24 часа, президент Владимир Зеленский пригласил его посетить наше государство.
- В ответ Трамп заявил, что сейчас это неуместно из-за "конфликта интересов", поскольку Украина ведет дело с администрацией Байдена.
- Также экс-президент США утверждал, что Украине нужно пойти на уступки Кремлю – признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО.