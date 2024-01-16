Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу розповів, що промову варто розглядати як передвиборчу риторику, яка повністю опонує Джо Байдену. Нагадаємо, що після початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Трамп називав Путіна "кмітливим", а його війну – "геніальною". А вже у вересні 2023 року політик сказав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей.
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"Трамп уже мав шанс припинити цю війну. Він 4 роки був президентом з 2016 року, і, на жаль, ми не побачили кроків, які б дійсно її припинили. Адже війна триває з 19 лютого 2014 року", – сказав політолог.
Як діятиме Трамп після ймовірної перемоги
Чаленко зазначив, якщо Дональд Трамп все-таки здобуде перемогу на виборах президента США, він опанує систему "deep state". У перекладі з англійської означає "глибинна держава" – це політологічна концепція, згідно з якою в Америці існує скоординована група держслужбовців, які не були обрані, але впливають на державну політику, попри демократично обране керівництво.
Концепція "deep state" була використана за першої каденції Трампа, що змусило його у 2017 році ухвалити рішення про продаж летальної зброї Україні. Вперше на законодавчому рівні пропонувалося надати нашій державі такі оборонні засоби:
- радіолокаційні засоби протиповітряної оборони спостереження за надводною ситуацією;
- військово-морські протимінні засоби;
- кораблі прибережної дії та берегової охорони;
- протитанкові ракети "Джавелін".
Попри зосередженість США на внутрішній політиці, це не завадило завдати спільного удару з Великою Британією та іншими союзниками по єменських хуситах. Утім, події в Україні – це війна світового значення, яка потребує подальшої підтримки та лідерства Сполучених Штатів Америки, вважає Ігор Чаленко.
Дональд Трамп та Україна: головне
- Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на посаду у 2024 році, пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні у разі перемоги на президентських виборах цього року.
- Під час виступу після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова політик зазначив, що зможе залучити Володимира Зеленського до переговорів з Володимиром Путіним, адже він має з ним "добрі взаємини".
- У листопаді після схожих заяв Дональда Трампа про те, що він міг би припинити війну в Україні за 24 години, президент Володимир Зеленський запросив його відвідати нашу державу.
- У відповідь Трамп заявив, що зараз це недоречно через "конфлікт інтересів", оскільки Україна веде справу з адміністрацією Байдена.
- Також експрезидент США стверджував, що Україні потрібно піти на поступки Кремлю – визнати Крим російським та відмовитися від вступу в НАТО.