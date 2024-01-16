Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу розповів, що промову варто розглядати як передвиборчу риторику, яка повністю опонує Джо Байдену. Нагадаємо, що після початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Трамп називав Путіна "кмітливим", а його війну – "геніальною". А вже у вересні 2023 року політик сказав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей.

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"Трамп уже мав шанс припинити цю війну. Він 4 роки був президентом з 2016 року, і, на жаль, ми не побачили кроків, які б дійсно її припинили. Адже війна триває з 19 лютого 2014 року", – сказав політолог.

Як діятиме Трамп після ймовірної перемоги

Чаленко зазначив, якщо Дональд Трамп все-таки здобуде перемогу на виборах президента США, він опанує систему "deep state". У перекладі з англійської означає "глибинна держава" – це політологічна концепція, згідно з якою в Америці існує скоординована група держслужбовців, які не були обрані, але впливають на державну політику, попри демократично обране керівництво.

Концепція "deep state" була використана за першої каденції Трампа, що змусило його у 2017 році ухвалити рішення про продаж летальної зброї Україні. Вперше на законодавчому рівні пропонувалося надати нашій державі такі оборонні засоби:

радіолокаційні засоби протиповітряної оборони спостереження за надводною ситуацією;

військово-морські протимінні засоби;

кораблі прибережної дії та берегової охорони;

протитанкові ракети "Джавелін".

Попри зосередженість США на внутрішній політиці, це не завадило завдати спільного удару з Великою Британією та іншими союзниками по єменських хуситах. Утім, події в Україні – це війна світового значення, яка потребує подальшої підтримки та лідерства Сполучених Штатів Америки, вважає Ігор Чаленко.

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