Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що варто менше зважати на риторику передвиборчої кампанії в Америці. Оскільки до виборів ще довго і якщо цитувати всі "промови" Трампа, можна зневіритися у майбутньому США.
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Що означає заява Трампа
За словами Мусієнка, в багатьох іноземних дослідженнях або заявах політиків часто мовиться, що західні держави готуються до можливого прямого зіткнення з Росією у майбутньому, називаючи різні проміжки часу.
Тобто вони не говорять про швидке закінчення війни. Тому до слів Трампа варто ставитися як до передвиборчої риторики у притаманній манері – "ми укладемо угоду, все доволі швидко закінчиться й буде легко",
– підкреслив Олександр Мусієнко.
Згадаймо каденцію Дональда Трампа, за якої дійсно відбувалися активні дії:
- удар по іранських об'єктах у 2020 році;
- удар по Корпусу вартових ісламської революції в Ірані у 2019 році;
- ліквідація іранського терориста Касема Сулеймані у 2020 році;
- українська армія вперше отримала 30 ПТРК "Джавелін" у 2018 році;
- удари по Сирії.
Проте були ситуації, коли Дональд Трамп не досягнув бажаного прогресу. Зокрема, США не змогли розв'язати проблему з Північною Кореєю та досягти домовленостей під час зустрічі Трампа й Путіна у Гельсінкі у 2018 році.
Цю зустріч оглядачі назвали не дуже обнадійливою та сказали, що Трамп непереконливо виглядав. Тому це слова, риторика, але реалії зараз дещо інші,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
Чого хоче Росія війною в Україні
"Річ у тім, що швидко "закінчити війну" дуже складно. Ця війна фактично за Європу. Росія сприймає її не більше та не менше, ніж війну за Європу – це доволі-таки багато", – сказав Мусієнко.
Росії важливо сформувати статус за результатами російсько-української війни, коли країна-агресорка може впливати на систему європейської безпеки тою чи іншою мірою. Росія розпочала колоніальну війну щодо України, війну за припинення державності, суверенності та незалежності.
По-перше, це мета агресії. По-друге, це мета розширення Росії як імперії, далі загроза країнам Європи та іншим державам, згодом вплив на політичні рішення.
Що може закінчити війну
У заявах Владіміра Путіна можна чітко простежити "логіку", що буцім США окупували європейські країни, а особливо Німеччину. Глава Кремля завжди говорить, що Європу потрібно визволити.
Доки не вирішено статус Росії як неоімперської держави, доки країна-окупантка не змінить курс та підходи до розуміння політики та реалій світу у 21 столітті, швидко "завершити війну" в Україні просто неможливо.
Війна може завершитися або призупинитися у військовому вимірі, тобто на полі бою. Проте якщо не зміниться російська політика, так звані "еліти", підходи до розуміння ситуації, то війна та протистояння однаково будуть тривати,
– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Остання заява Дональда Трампа: коротко
- Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Політик впевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".
- Про це Трамп заявив під час виступу після перемоги на республіканських праймериз в Айові. За його словами, перевагою є те, що він "дуже добре ладнає" з Путіним.
- 15 січня в Айові політик виграв кокуси, здобувши підтримку делегатів на майбутньому з'їзді Республіканської партії, де визначать кандидата в президенти від республіканців.